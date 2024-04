Piazzale Inzani: conclusi i lavori di valorizzazione

Sono stati ultimati i lavori di valorizzazione di Piazzale Inzani, nel quartiere Oltretorrente di Parma. Gli interventi hanno riguardato la sostituzione delle canaline di convogliamento delle acque piovane, mirando a migliorare la sicurezza e la praticità della zona per i pedoni e i ciclisti.

Le canaline precedenti, realizzate in lastre di pietra di Apricena, hanno mostrato limiti di resistenza ai cicli di gelo e disgelo tipici del clima invernale parmigiano. Questo ha comportato un degrado che ha reso necessaria la sostituzione per evitare rischi per la circolazione.

I lavori hanno previsto la sostituzione delle lastre con altre in pietra di Luserna, più adatte alle condizioni climatiche locali, garantendo maggiore sicurezza e durabilità nel tempo. Inoltre, è stato migliorato il pavimento limitrofo alla canalina, utilizzando cubetti di porfido per una migliore fruibilità. Il progetto complessivo ha avuto una durata di circa un mese.

“I lavori sulla pavimentazione di Piazzale Inzani rientrano in un quadro di interventi volti a garantire un ambiente urbano più curato e fruibile per tutti i residenti e i visitatori del quartiere Oltretorrente. Come amministrazione siamo impegnati nel migliorare la qualità dello spazio pubblico per rendere Parma sempre più a misura di persona, gradevole e accogliente. In questo caso diamo supporto anche ai commercianti del Piazzale che contribuiscono alla vivibilità e al presidio spontaneo del quartiere” commenta Francesco De Vanna, Assessore ai Lavori Pubblici.