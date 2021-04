Pinardi (Azione): “Bene la riconferma di Bertinelli alla presidenza del Consorzio parmigiano reggiano”

Salutiamo con grande soddisfazione la riconferma per acclamazione di Nicola Bertinelli alla Presidenza del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

La riconferma con voto unitario è particolarmente significativa poiché segna il superamento di alcune divisioni che si erano manifestate nella nomina dei Consiglieri di Amministrazione e che potevano costituire un freno per l’azione del Consorzio.

Il Parmigiano Reggiano è una eccellenza della nostra zona, che coinvolge centinaia di caseifici e migliaia di allevatori in un rapporto forte e corretto di filiera tra agricoltori, cooperative e trasformatori privati.

Gli innegabili risultati positivi di questi anni hanno fatto del Consorzio del Parmigiano Reggiano un modello per le altre filiere zootecniche; il raggiungimento di un accordo unitario per il rinnovo del Presidente e la nomina dei vicepresidenti è un presupposto fondamentale per affrontare le sfide che aspettano il settore nei prossimi anni: transizione verso una filiera sempre più sostenibile, tutela e ulteriore valorizzazione del marchio, consolidamento nei mercati tradizionali ed espansione verso nuovi mercati

Buon lavoro quindi a Nicola Bertinelli, e a tutti i Consiglieri di Amministrazione eletti, per il raggiungimento di sempre più ambiziosi traguardi.

Massimo Pinardi

Coordinatore Parma in Azione