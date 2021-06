Pizzarotti al webinar ANCI su PNRR e incremento del patrimonio arboreo urbano

L’imminente avvio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza punta in maniera sostanziale su azioni di forestazione in ambito urbano. Già le recenti disposizioni e programmi ministeriali e regionali hanno mostrato come la filiera produttiva vivaistica possa non essere in grado di soddisfare la domanda crescente in modo esponenziale. Un incontro in streaming, stamattina, ha fatto il punto della situazione rispetto agli aspetti tecnici e operativi per l’approvvigionamento del materiale verde da utilizzare nei prossimi piani di intervento di forestazione urbana.



“Per l’attuazione del PNRR occorre sicuramente una programmazione concertata con i vivaisti, ma anche indirizzare le risorse sia in termini di piantumazione che in termini di manutenzione. A Parma ci sono 38.000 piante su suolo pubblico e stiamo procedendo ad un piano di valutazione che include ogni singolo esemplare. Un grande sforzo nel quale ci è risultato evidente come l’impatto del verde pubblico vado razionalizzato anche attraverso un impianto normativo più attuale, più chiaro, che rincorra anche il normale ciclo delle piante e programmi per la loro manutenzione. Insomma, con questa grande occasione del PNRR è il momento di pensare a Piani di sviluppo del verde per tutte le città italiane”. Ha commentato il Sindaco Pizzarotti.