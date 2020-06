Pizzarotti: “Italia in Comune non è scomparsa. Rieccoci più forti di prima, pronti a riprendere il cammino”

“Sono stati mesi duri, difficili. Mesi “lunghi”. In questi mesi è come se noi sindaci avessimo messo da parte l’ordinario per fare posto allo straordinario, 24 ore su 24. Come se le città, le nostre amate città, si fossero sospese in un limbo di paura per affrontare una emergenza perenne mai affrontata prima. Un sindaco, nel suo impegno quotidiano, dovrebbe gestire la vita dei suoi concittadini, invece in questi mesi abbiamo affrontato la morte.”

Lo scrive il fondatore e presidente di Italia in Comune, oltre che sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, sulla pagina facebook del partito.

“Quel che non abbiamo mai sospeso, invece, è stata la politica. Al contrario: abbiamo fatto politica nell’accezione più profonda e vera del termine: lavorare per la città e i propri cittadini, in silenzio e senza mai risparmiarsi, perché in fondo è questo il nostro ruolo.

Abbiamo riscoperto il valore della comunità, del lavoro corale e collettivo; ci siamo accorti, oggi più che mai, quanta importanza e sostanza ha un Comune agli occhi dei suoi cittadini: i primi a cui chiedevano aiuto, sostegno, rassicurazione e risposte sono stati i sindaci. Avviene tuttora, perché la politica di prossimità, alla fin fine, è la politica più concreta che possa esistere. Credetemi, lo abbiamo vissuto con forza.

Ora che l’emergenza ha rallentato, ora che il virus stesso ha rallentato, sta ritornando il ritmo delle città e del tempo che tutti noi siamo abituati a vivere.

Italia in Comune, in questo periodo, non è scomparsa, al contrario: ha fatto politica. Quella vera, quella di cui ho parlato appena sopra. Politica di prossimità, terra a terra e in una emergenza continua. È la politica dei sindaci.

Non posso dire “Siamo tornati”, perché in realtà non ce ne siamo mai andati. Però, oggi, posso dire “Siamo più forti” perché questi mesi ci hanno segnato nel profondo e ci hanno fatto crescere.

E continueremo a crescere, perché ora riprenderanno anche le nostre attività, i nostri incontri, le nostre idee, i nostri propositi e i nostri progetti.

Rieccoci più forti, pronti a riprendere il cammino da dove ci eravamo lasciati.”