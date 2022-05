Pizzarotti: “Non mi candido per il consiglio comunale”

“Ho deciso di fare un passo di lato e di non ricandidarmi come consigliere: credo che oggi tocchi ad altri in consiglio e in giunta”.

Lo dichiara il sindaco Pizzarotti oggi sulla Gazzetta di Parma.

“Dieci anni sono più che sufficienti per dare una direzione alla città e progettare il domani. Considero la politica un servizio verso la città, ma la città per crescere, coltivarsi, migliorarsi, ha costantemente bisogno di maturare interessi nuovi, di essere curiosa e di trovare nuove energie e vitalità. Quindi è giusto un ricambio, ed è giusto che nuove leve muovano i sogni di Parma facendo un passo avanti.”

Pizzarotti ribadisce il suo appoggio da cittadino e da presidente dell’associazione Effetto Parma alla candidatura di Michele Guerra.

Nel simbolo di Effetto Parma, pertanto, ci sarà il nome di Pizzarotti (Effetto Parma con Pizzarotti – Guerra sindaco), ma Pizzarotti non sarà in lista.