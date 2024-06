Pizzarotti si tuffa nel Taro per rispettare una promessa fatta a Radio1. VIDEO

“Sono davvero contento di poter rispettare la promessa fatta lo scorso aprile, quando decisi di lasciare la presidenza nazionale di +Europa per candidarmi alle elezioni europee con la lista SIAMO EUROPEI – AZIONE. In quell’occasione, ospite del programma radiofonico UN GIORNO DA PECORA su Radio 1, dissi pubblicamente che avrei fatto il bagno nel fiume Taro nel caso in cui i partiti di Matteo Renzi e di Emma Bonino avessero stretto un patto elettorale. Così è stato. Di conseguenza, oggi sono venuto a Ghiare di Berceto, in provincia di Parma, per onorare la parola data”.

Queste le parole pronunciate da Federico Pizzarotti, candidato alle elezioni europee nella circoscrizione Nord Est per la lista SIAMO EUROPEI – AZIONE, ospite del programma radiofonico “Un giorno da pecora” su Radio 1.

Contattato in diretta dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, l’ex sindaco di Parma è apparso in video munito di muta aderente, in parte coperta da una t-shirt con il logo del partito di Carlo Calenda.

“Non so quanti candidati possano vantare la serietà che ho mostrato in questi anni, anche per quanto riguarda questioni scherzose come quella di oggi. Già nel 2017, in occasione della mia seconda elezione a sindaco di Parma, accettai la sfida di Lauro e Cucciari immergendomi nella fontana di Barriera Repubblica, a Parma. Allo stesso modo, oggi ho scelto di prestarmi a questo gioco per dimostrare che – anche nelle situazioni di relativa importanza – le promesse fatte vanno rispettate. Anche questo è fare politica, a maggior ragione in un periodo storico in cui i rappresentanti dei partiti vengono citati sempre più spesso per i ripensamenti e i cambi di opinione invece che per la propria serietà.”

“Non prendo in giro gli elettori – ha concluso Pizzarotti – e non faccio promesse che non posso rispettare. Questo è lo spirito che ho trovato anche negli altri candidati della nostra lista. Tutti noi siamo impegnati in una campagna elettorale di fondamentale importanza per il nostro futuro. In gioco c’è il futuro dell’Unione europea e di tutti noi. Per questo, una vota eletto al Parlamento europeo, lavorerò con tutte le mie forze per rendere l’Unione europea il migliore alleato di cittadini e imprese. Lo farò con la famiglia di RENEW EUROPE, in linea con quanto dichiarato da Calenda e da Azione fin dal primo giorno. Non come Renzi e Bonino, che corrono assieme per pura convenienza, senza un programma condiviso, appartenendo a famiglie politiche diametralmente diverse tra loro e ingannando gli elettori”.