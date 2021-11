Plastic Free e Pulizie di Primavera: pulita volontariamente la pista ciclabile di Via Doberdò

Una domenica PLASTIC FREE Per la pista ciclabile di Via Doberdò. Oltre 50 sacchi di rifiuti sono stati raccolti dai volontari con un’azione che rientra nel programma della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti 2021 promossa dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Parma e nel patto di collaborazione Pulizie di Primavera stretto tra l’Assessorato alla Partecipazione e i cittadini dei quartieri di Parma.

La scorsa domenica un gruppo numeroso di volontari si è dato appuntamento nei pressi della pista ciclabile percorrendola poi in tutta la lunghezza depurandola dai materiali che sono stati gettati sulla pista e negli spazi limitrofi. Insieme alla plastica, a molte mascherine, lattine e imballaggi alimentari sono stati raccolti rottami di un’auto e diverse biciclette.

L’iniziativa ha rappresentato il bel appuntamento finale di una ricca settimana di iniziative dedicate ad approfondire e ad attuare il corretto smaltimento dei rifiuti. La collaborazione tra l’associazione Plastic Free, Comune di Parma, Iren Ambiente e i tanti cittadini che hanno deciso di impegnare la loro domenica prendendosi cura di luoghi pubblici della città ha reso evidente come sia in crescita la sensibilità verso la tutela dell’ambiente e come ci si possa impegnare, in maniera comune, contro il degrado degli spazi di vita quotidiana anche come forma di dissuasione dei comportamenti scorretti.