Polesine-Zibello: finisce in carcere un 72enne già ai domiciliari per varie rapine, furti ed evasione

Proseguono i controlli del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, per prevenire e reprime i reati predatori ed in materia di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Polesine Zibello hanno arrestato, su ordine di carcerazione del Tribunale di Sorveglianza di Milano, un 72enne domiciliato in paese. Lo stesso, già agli arresti domiciliari, dovendo scontare la pena di 7 anni per rapine, furti ed evasione commessi nel periodo 2010-2016 è stato più volte segnalato dai militari in quanto non rispettava le prescrizioni imposte dalla detenzione domiciliare. Oltre alle diverse segnalazioni, non era più gradito presso l’abitazione dove viveva. Per tali motivi il tribunale ha revocato la misura cautelare ed ha emesso l’ordine di carcerazione. Espletate le formalità di rito l’uomo è stato associato alla casa circondariale di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma