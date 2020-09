Ponte di Ragazzola, slittano ancora i tempi della riapertura: protesta congiunta di un gruppo di consiglieri dei paesi rivieraschi

Un gruppo di consiglieri comunali di alcuni paesi della Bassa ha rilasciato una dichiarazione congiunta riguardante l’ulteriore slitamento della riapertura al traffico del ponte Verdi sul Po, a Ragazzola (che era stata programmata per il 26 settembre):

“La pazienza ha un limite. E oramai quella dei cittadini della Bassa parmense è esaurita. La riapertura (ahinoi, ancora a senso unico alternato) del ponte Verdi tra Ragazzola e San Daniele Po slitta di nuovo per problemi ai piloni. Le condizioni del ponte sono note da anni ma a quanto pare i signori della sinistra locale e regionale mai li hanno presi sul serio dato che se ne accorgono solo ora. Il cantiere del ponte Verdi, per colpa dell’incapacità e del disinteresse del Pd, sembra diventato la storia infinita con infiniti danni al nostro territorio, dato che è diventato complicatissimo passare da una sponda all’altra del fiume. Ciò mette in gravissima difficoltà aziende e lavoratori perchè parliamo di due territori confinanti la cui economia e vita quotidiana sono fortemente intrecciati”.

“Ma questo i signori del Pd non lo sanno, dato che per loro la Bassa esiste soltanto per venire a tagliare i nastri delle fiere gastronomiche. Se non sono in grado di sistemare il ponte, suggeriamo a Bonaccini di chiedere consiglio al presidente Toti che in molto meno tempo è riuscito a ricostruire un ponte molto più grande ed importante del nostro. Riteniamo, infine, che sia necessario, data appunto l’importanza del ponte per la Bassa parmense e la Bassa cremonese, che sia lo Stato ad interessarsi delle ristrutturazione del ponte dato che Provincia e Regione, come è evidente, non sono in grado di farlo. Invitiamo perciò la piacentina ministro De Micheli ad aprire gli occhi sulla situazione di un’infrastruttura a due passi da casa e a programmare a brevissimo un intervento che sia stavolta risolutivo”.

Nicolas Brigati – Consigliere comunale maggioranza Busseto

Jacopo Rosa – Consigliere comunale maggioranza Colorno

Andrea Carrara – Consigliere comunale “La nostra Bassa” Roccabianca

Gianluca Copelli – Consigliere comunale maggioranza Polesine Zibello

Francesca Gambarini – Coordinatore regionale Cambiamo!