Prato Fiorito e Farfalle: una mattinata per ripensare gli ecosistemi alla Picasso Food Forest

Una mattinata per fermarsi ad osservare i sistemi naturali e a riflettere: è questa la mission di Prato Fiorito e Farfalle, l’evento in programma il prossimo 23 Aprile dalle ore 10.00 presso la Picasso Food Forest di via Marconi, organizzato dal Comune di Parma, in collaborazione con Fruttorti.

L’evento, inserito nell’ambito del progetto Europeo “From Seed to Spoon” – progetto educativo volto a implementare i servizi ecosistemici e di agricoltura sostenibile nelle città e nelle aree naturali periurbane in diversi Paesi europei, invita i visitatori a pensare e vivere gli ecosistemi con attenzione all’autenticità ecologica e culturale, alla temporalità, alla naturalità, alla lentezza e all’accessibilità.

Nel corso dell’evento verranno posati due pannelli permanenti dedicati al Prato Fiorito, habitat unico e prezioso per la biodiversità, ricco di specie vegetali ed animali, dall’enorme valore culturale, ricreativo ed estetico, e al Giardino delle Farfalle, un giardino che ha lo scopo di dare piante utili al sostentamento della popolazione di farfalle e falene, in preoccupante declino in tutta Europa, nelle diverse fasi del loro ciclo vitale.

Interverranno inoltre rappresentanti del Comune di Parma, Ilaria Negri, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e leader del progetto, Francesca Riolo, rappresentante dell’Associazione di Promozione Sociale Parma Sostenibile e referente del progetto Fruttorti di Parma.

A conclusione della mattinata, nell’area verde della Picasso Food Forest, si terrà un aperitivo, curato dalla Trattoria Il Cortile, con prodotti naturali del territorio, tutti di origine vegetale, in linea con i temi del progetto: stagionalità, biodiversità e sostenibilità.