Presentata la giunta De Pascale: Massimo Fabi è assessore alla sanità. Guerra: “Grande attenzione per Parma”

Sei donne e cinque uomini: una squadra – il presidente, 10 assessore e assessori, una sottosegretaria alla Presidenza – che vede otto nuovi ingressi e quattro conferme.

È la nuova Giunta dell’Emilia-Romagna, guidata dal presidente della Regione, Michele de Pascale, eletto alle scorse elezioni regionali del 17 e 18 novembre.

De Pascale l’ha illustrata in una conferenza stampa oggi in Regione, a Bologna, e sarà operativa già da dopodomani, venerdì 13 dicembre: dopo la prima seduta dell’Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna al mattino, che segna l’avvio della legislatura, de Pascale sarà pienamente insediato e convocherà la prima seduta della Giunta.

La nuova Giunta e le relative deleghe

◾️ Michele de Pascale, presidente, con delega a Difesa del suolo e della Costa, Protezione civile e Contrasto al dissesto idrogeologico

◾️ Vincenzo Colla, vicepresidente e assessore a Sviluppo economico e green economy, Energia, Formazione professionale, Università e Ricerca

◾️ Gessica Allegni, assessora a Cultura, Parchi e Forestazione, Pari opportunità

◾️ Davide Baruffi, assessore a Programmazione strategica e Attuazione del programma, Programmazione fondi europei, Bilancio, Patrimonio, Personale, Montagna e aree interne

◾️ Isabella Conti, assessora a Welfare, Terzo settore, Politiche per l’infanzia, Scuola

◾️ Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la salute

◾️ Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio, Sport

◾️ Alessio Mammi, assessore a Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, Rapporti con la Ue

◾️ Elena Mazzoni, assessora a Agenda Digitale, Legalità, Contrasto alle povertà

◾️ Giovanni Paglia, assessore a Politiche abitative, Lavoro, Politiche giovanili

◾️ Irene Priolo, assessora a Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture

◾️ Manuela Rontini, Sottosegretario alla Presidenza

_____

“La nomina di Massimo Fabi ad Assessore alla Sanità della Regione Emilia-Romagna è un segno di grande attenzione nei confronti del territorio di Parma, che si vede assegnata la delega più corposa e delicata nella nuova Giunta, al primo posto nel programma di mandato.”

Lo dichiara il sindaco di Parma Michele Guerra. “Fin dai primi incontri avuti questa estate con il Presidente de Pascale, Parma aveva richiesto un’attenzione importante, un ruolo che potesse corrispondere alla rilevanza di questa città e di questa provincia, che potesse valorizzare il nostro contributo al governo regionale e che potesse incidere su quelle che vengono considerate anche qui esigenze molto sentite, quali sono, tra le altre, i temi legati alla sanità e ai bisogni socio-sanitari dei territori. Ringrazio Michele per avere tenuto così in considerazione il nostro territorio, che sta dando segnali di solidità politica e amministrativa molto consistenti e che danno l’opportunità di avere sempre più incidenza nelle scelte che verranno discusse a Bologna, in un Consiglio Regionale che vede una presenza numerosa e storica di nostri consiglieri. Al Presidente, alla sua Giunta, all’Assessore Fabi e ai Consiglieri insediati auguro buon lavoro, certo che sapranno portare ancora più in alto la nostra Emilia-Romagna e corrispondere, con la loro azione, al mandato così forte che gli elettori emiliano-romagnoli hanno affidato a de Pascale.”