Presentato il ricco calendario degli eventi estivi a Sala Baganza

Estate a Sala Baganza? Vietato annoiarsi. Dal 26 giugno al 5 settembre, il calendario “Chi vuol esser lieto sia” offrirà 18 eventi per tutte le età e per tutti i gusti, che permetteranno di trascorrere piacevoli serate al fresco. Il cuore pulsante dell’estate salese sarà infatti il Cortile della Rocca Sanvitale, che consentirà il pieno rispetto di tutte le misure di sicurezza anti-covid.

«Si tratta di eventi che partono da progettazioni diverse che abbiamo voluto racchiudere in un unico cartellone», hanno spiegato il vicesindaco con delega alla Cultura Giovanni Ronchini e l’assessore al Turismo Giulia Alfieri, che nel pomeriggio di giovedì 16 giugno hanno presentato la programmazione proprio nel Cortile della Rocca. «Ci saranno infatti iniziative realizzate dall’Unione Pedemontana Parmense e da altre associazioni – hanno precisato Ronchini e Alfieri –, mentre altre ancora sono state organizzate “in proprio” dal Comune di Sala Baganza, in collaborazione con la Pro loco. E se da un lato siamo costretti, per colpa della pandemia, a rinunciare alle feste che si tenevano al Centro sportivo di via Di Vittorio e al torneo internazionale di baseball, dall’altro abbiamo voluto puntare sulla cultura, per rendere viva la comunità e fare in modo che la gente esca e si incontri. Il repertorio di questa edizione di ”Chi vuol esser lieto sia” è molto ricco, ancor più ricco di quello degli anni scorsi, forse anche per la circostanza di questo particolare momento storico».

L’inizio sarà col botto. Il 26 giugno ci sarà infatti il concerto di musica medievale, che rientra nella rassegna “Per la Via” dell’Unione Pedemontana Parmense, con la Francigena Ensemble e il gruppo La Rossignol, accompagnati da musicisti di livello internazionale come Domenico Baronico e Maddalena Scagnelli. Il 29 giugno si esibirà invece la giovane e talentuosa orchestra Toscanini Next con “Piazzolla !00!”, concerto inserito nella rassegna “Musica in Collina”, organizzata sempre dall’Unione in collaborazione con “La Toscanini”.

Particolarmente originali saranno gli appuntamenti delle “Favole in concerto”, che si terranno il 4 e 25 luglio, pensati dal Comune per i più piccoli, con letture accompagnate da musica classica dal vivo, eseguita da Andrea Coruzzi e Paolo Mora. Luglio sarà anche il mese dedicato anche al grande cinema: ogni lunedì sera verrà proiettato un film (titoli ancora in fase di definizione). Ci saranno poi la Notte Europea dei Musei (3 luglio), con l’apertura straordinaria del Museo del Vino e degustazione gratuita e il Concerto dei Cori (18 luglio). Agosto si aprirà, il giorno 2, con “A proposito di Dante, 100 passi nella Commedia”, il primo di una serie di eventi (gli altri si terranno in autunno) per commemorare il 700esimo anniversario della morte del Sommo Poeta.

Non mancherà nemmeno uno dei concerti di “A Tu per Tu” (3 agosto), la tradizionale rassegna musicale salese, dal titolo “Il Classico incontra il Jazz”, così come non potevano mancare gli appuntamenti di San Lorenzo, santo patrono di Sala Baganza: martedì 10 agosto il concerto “Diamoci della Arie”, realizzato in collaborazione con la Banca del Tempo, e mercoledì 11 l’appuntamento, sempre musicale, “Allegro Scherzando”, che rientra nel calendario “Estate nelle Pievi”.

Il 9 agosto Sala Baganza ospiterà lo spettacolo teatrale del Palio Ermo Colle “Sinfonia H2o” e nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 agosto arriverà il circo contemporaneo di “Tutti Matti in Emilia”.

Gran finale il 5 settembre con il concerto “Galà Verdiano”, realizzato tramite l’Unione Pedemontana Parmense con il Teatro Regio di Parma.

L’estate salese vi aspetta, più ricca che mai. Per informazioni e prenotazioni: Iat Unione Pedemontana Parmense, Tel. 0521- 331342, email: iat@unionepedemontana.pr.it