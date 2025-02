Presentazione del corso per diventare militi soccorritori della Pubblica 

Giovedì 20 febbraio alle ore 20:45, presso l’Auditorium dell’Assistenza Pubblica di Parma in Viale Gorizia 2/A, riparte il nuovo corso per diventare soccorritori volontari.

Abbiamo sempre bisogno di nuove forze per garantire ogni giorno tutti i nostri servizi d’aiuto alla comunità: giovedì, durante la serata inaugurale, potrai scoprire la nostra realtà e le diverse tipologie di servizio che puoi svolgere a favore del prossimo.

Requisiti necessari richiesti? Spirito di comunità, senso di responsabilità e di solidarietà. Il corso è aperto a tutti, basta avere voglia di svolgere un servizio utile e prezioso per la propria comunità.

Durante la serata inaugurale sarà presentata la struttura del corso e verrà introdotto che cosa sono ANPAS e il sistema di emergenza provinciale. Sarà inoltre raccontata anche la storia della Pubblica e le tante attività che quotidianamente svolge, 24 ore su 24, grazie all’impegno dei suoi oltre 1000 volontari, i dipendenti e i suoi circa 2.000 soci contribuenti.

Sono circa 60.000 i servizi svolti all’anno, per 750.000 km percorsi ca. -. Non solo emergenza-urgenza, ma anche trasporto ordinari e accompagnamento disabili, il servizio del Pulmino di Padre Lino, Telefono Amico Parma e tanto altro ancora.

Le lezioni del corso di formazione, tenute da volontari qualificati, si svolgono ogni lunedì e giovedì, a partire dalle 20.45, presso la sede di Viale Gorizia 2/A, Parma, e prevedono sia una parte teorica che pratica. Diversi gli argomenti trattati: dal primo soccorso, alle modalità di gestione di una situazione di emergenza, ma anche l’intervento in servizi ordinari, tutto secondo gli standard Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) approvati dalla Regione Emilia-Romagna. Competenze e conoscenze queste utili e fondamentali anche nella vita quotidiana.

Terminato il corso è prevista una prova scritta, a cui seguiranno le prime uscite in ambulanza, e un esame finale che abiliterà l’aspirante soccorritore.

«Abbiamo sempre bisogno di aiuto, “Ieri, oggi e domani” – ha affermato Maurizio De Vitis, Presidente Assistenza Pubblica Parma –. Partecipare alla prima lezione del corso è sia utile per chiunque voglia saperne di più su tutti i servizi dell’associazione sia perché è un’opportunità per avere una panoramica su ciò che significa entrare a far parte della grande famiglia della Pubblica di Parma. La formazione, inoltre, è fondamentale per svolgere un aiuto concreto al prossimo. Vi aspettiamo!».

«Il corso per diventare militi soccorritori dell’Assistenza Pubblica di Parma – ha detto Matteo Dall’Aglio, Direttore sanitario Assistenza Pubblica di Parma – è l’occasione per diventare volontari ma soprattutto per essere cittadini attivi per la nostra comunità. La formazione, infatti, è indispensabile per poter garantire un’elevata qualità nel soccorso ed è necessaria per offrire anche ai volontari la sicurezza per agire in tranquillità. Saranno 3 mesi intensi, con incontri teorici e pratici ma ne varrà la pena perché fare del bene agli altri è anche l’occasione per fare del bene a se stessi. Ci vediamo in Pubblica!».

Per iscriversi è necessario compilare il form online che si trova sul sito www.apparma.org nella pagina “Diventa volontario”: https://my.yesnology.com/welcomenoinvitation/06e165e3-48aa-4ebf-8ceb-2b12f8fb6803?fbclid=IwY2xjawIbzQVleHRuA2FlbQIxMAABHeWPUxUhKm-nB7rlkZG0A6Qttf1aXUJ1nB9qOLe61YYko0yL5-6ZQoRDrg_aem_NBwQB3DuGMEvsPlUa8QQTQ

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.apparma.org, le pagine social del’Associazione (Facebook – www.facebook.com/AssistenzaPubblicaParma e Instagram –www.instagram.com/assistenzapubblicaparma), oppure contattare l’Assistenza Pubblica Parma alla mail formazione@apparma.org o telefonicamente ai numeri 334 6184319 (Formazione) e 0521 224982 (Ufficio Comando).