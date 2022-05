Presidio Lega in Cittadella: “Più attenzione al quartiere”

“Il quartiere Cittadella ha bisogno di molta più attenzione”. È questo il commento unanime dei candidati al Consiglio comunale nella lista della Lega dopo che hanno incontrato tanti cittadini al presidio da loro organizzato davanti all’ingresso di via delle Rimembranze dell’antica fortezza farnesiana che dà appunto il nome allo stesso quartiere.

“Dopo dieci anni di amministrazione di Pizzarotti la qualità della vita in questa parte di città è decisamente peggiorata. È mancata la manutenzione dei parchi e dell’abbondante verde che la caratterizza, così come sono aumentati i furti e lo spaccio. Anche il traffico è diventato più caotico, mentre alcune sue zone, per non dire delle sue frazioni, sono male servite dal trasporto pubblico – hanno osservato i leghisti – Serve anche più ascolto dei cittadini, a partire dal progetto di riqualificazione del Parco Cittadella che andrebbe ripensato con maggiore condivisione degli abitanti del quartiere. Lì come anche negli altri parchi e aree verdi di quartiere serve un cambio di passo sulla manutenzione del verde.

Occorre migliorare l’illuminazione e aumentare la presenza dei vigili e la videosorveglianza. Vanno trovate soluzioni viabilistiche nuove anche per la sicurezza dei pedoni e dei ciclisti. E non bisogna dimenticare le frazioni che della città sono parte integrante. Come Lega abbiamo un ferma volontà di ridare al Cittadella tutta la vitalità e bellezza che merita”.