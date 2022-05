Priamo Bocchi (Fratelli d’Italia): “Vanno potenziati i gruppi di controllo di vicinato”

In questi anni sono sorti diversi gruppi di controllo di vicinato: attualmente sono 46 quelli riconosciuti e raccolgono l’adesione di ben 2800 cittadini. Crediamo che in termini di sicurezza e ancor più di prevenzione questi gruppi di volontari svolgano un lavoro importante che, opportunamente strutturato e affiancato ai controlli e ai presidi tradizionali, è in grado di giocare un ruolo importante per aumentare la sicurezza urbana.

Per questo la futura amministrazione dovrà continuare a potenziare tali strumenti che già oggi sgravano la polizia municipale e le altre forze di sicurezza di una parte del loro lavoro di osservazione e segnalazione. I vari gruppi esistenti andranno sostenuti, potenziati e messi in rete attraverso un’azione di raccordo e condivisione digitale del flusso di dati generati. Crediamo che l’esperienza vada poi estesa al settore del commercio (Parma sul podio nazionale nella poco lusinghiera classifica dei furti e rapine nei negozi) attraverso la creazione di gruppi di controllo di vicinato dedicati agli esercizi commerciali.

Il comune dovrà inoltre predisporre adeguati corsi di formazione ai fini di avere volontari sempre più preparati oltre a farsi parte attiva presso l’Ente regionale affinché siano concessi finanziamenti utili a predisporre le attività ordinarie di promozione dei vari gruppi. La rete sociale e di solidarietà che genera un gruppo di controllo di vicinato ha ripercussioni non solo sulla sicurezza ma produce effetti virtuosi su tanti aspetti della vivibilità di un quartiere.

Priamo Bocchi – Candicato sindaco Fratelli d’Italia