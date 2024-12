Pronte a partire le attività di L.O.F.T. per il 2025: da gennaio i nuovi workshop

È stato un autunno di lavoro intenso per l’associazione L.O.F.T. Libera Organizzazione Forme Teatrali che, con il patrocinio del Comune di Parma e grazie al contributo di Fondazione Cariparma e Regione Emilia Romagna, ha potuto proporre al pubblico, anche per questa parte di stagione, la rassegna “Sul Naviglio…” con spettacoli teatrali di qualità, laboratori, workshop e seminari rivolti ad ogni fascia di età.

Anche il nuovo anno si preannuncia denso di attività ed incontri. Già a partire da gennaio, subito dopo le festività, verrà inaugurato il primo workshop del 2025 che verterà sul tema del tempo. Il ciclo d’incontri sarà rivolto a persone che hanno già acquisito le basi di tecnica interpretativa e svilupperà, attraverso la parola, l’azione e la musica, un approfondimento teatrale della nozione di tempo, sia questo personale, ricordato, percepito o ignoto. Il workshop, intitolato “L’ordine del tempo”, inizierà martedì 7 gennaio 2025 e sarà condotto per cinque settimane dagli attori Carlo Ferrari e Sandra Soncini.

A febbraio seguirà il workshop “Alla luce” guidato dall’attrice e coreografa Elisa Cuppini e da Erika Borella, tecnica teatrale professionista per la prima volta impegnata nel ruolo di “docente”. Insieme condurranno un percorso tematico di approfondimento sulla luce e sulla presenza attorale in scena. Saranno previsti cinque incontri settimanali, a partire da martedì 11 febbraio 2025, che avranno, dunque, come focus principale l’uso dello strumento illuminotecnico in relazione all’interprete e quale elemento imprescindibile per accompagnare lo sguardo del pubblico a teatro.

La primavera vedrà, poi, impegnati l’attrice Francesca Grisenti e il videomaker Lorenzo Bresolin nel terzo e ultimo workshop della stagione, dal titolo “Mnemosine”, un percorso laboratoriale sui “raccordi” cinematografici tra autobiografia e memoria che inaugurerà martedì 18 marzo 2025. I partecipanti avvieranno il lavoro di gruppo partendo da ricordi personali, per cercare poi di osservare come la verità della parola, del gesto e del corpo possa essere conservata anche davanti alla macchina da presa.

I workshop si terranno ogni martedì dalle ore 20 alle ore 22.30 presso il Teatro della Scuola Vicini, in via Milano 16/a, Parma.

Per maggiori informazioni e iscrizioni: loftassociazione@gmail.com

