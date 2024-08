Prossima presidenza Provincia, Europa Verde: “Discontinuità da Massari tutto cemento e logistica”

In base alle indiscrezioni della stampa e alle discussioni interne ai partiti di questi giorni, per le elezioni del nuovo presidente della Provincia di Parma sembra muoversi una sorta di Cepim Connection che fa capo al presidente uscente Massari, dirigente dell’interporto, e vede come possibili successori il sindaco di Bedonia e quello di Torrile, rispettivamente presidente della società e presidente del collegio dei revisori.

Al di là dell’opportunità politica di candidare a presidente, sindaci con cariche in una società partecipata dalla stessa Provincia su cui l’ente ha potere di nomina, cosa che dovrebbe fare riflettere il PD, preoccupa Europa Verde la continuità politica che si avrebbe con la presidenza di Massari, tutta cemento, strade e, guarda caso, logistica.

Europa Verde ha più volte espresso, nelle consultazioni informali che ci sono state, la richiesta di una discontinuità forte rispetto alla presidenza uscente di Massari, più attenta alla tutela del territorio provinciale e degli interessi collettivi, anche in coerenza con il percorso di campo largo che è stato avviato per le elezioni regionali.

Nell’ambito dell’Alleanza Verdi e Sinistra ci stiamo confrontando con il candidato presidente De Pascale per un programma comune per le prossime regionali in cui al centro vi sia un deciso cambio di politica, a livello regionale e locale, per quanto riguarda le priorità per le infrastrutture di trasporto, lo stop alla crescita incontrollata della logistica, la revisione della legge urbanistica per attuare davvero il saldo zero di consumo di suolo.

Una scelta sulla presidenza della Provincia non coerente con queste priorità sarebbe in contraddizione con il programma che si sta costruendo e non aiuterebbe certo a rinsaldare il percorso di coalizione per le regionali. Così come non aiuterebbe ad aprire un confronto per riproporre il medesimo campo di coalizione a livello locale.

Ci sono altri validi sindaci del PD, senza cariche in Cepim, che possono meglio incarnare la discontinuità politica e di programma che auspichiamo. Crediamo che nella scelta della candidatura si debba tenere conto anche di questo oltre che del consenso di una forza politica che a Parma, alle elezioni europee, ha rappresentato più del 9% degli elettori.

Sara Fallini e Nicola Dall’Olio – Portavoce di Europa Verde Parma