Provincia, bilancio previsione 2025: 29 milioni di investimenti, 12,5 per l’edilizia scolastica e 16 per la viabilità

Il Consiglio Provinciale di Parma ha approvato, questa mattina, il Dup (Documento unico di programmazione) 2025-2027, contenente lo schema di bilancio di previsione 2025-2027.

Si tratta di una manovra da 86 milioni di euro per il 2025, 29 dei quali sono destinati agli investimenti con specifico riferimento soprattutto a edilizia scolastica (12,5 milioni di euro) e viabilità (16 milioni di euro) ai quali si affiancano i primi 500mila euro (su un totale di 5 milioni di euro nel triennio 25-27) destinati ad un intervento di restauro e valorizzazione della Reggia di Colorno.

“Sul fronte dell’edilizia scolastica – spiega il presidente Alessandro Fadda, a margine del Consiglio – spiccano i 7,6 milioni di euro per la realizzazione dell’ampliamento dell’Itis da Vinci ed altri interventi di ampliamento o sistemazione delle scuole superiori (principalmente derivanti da PNRR), mentre sul fronte della viabilità le risorse sono state equamente divise in tutto il territorio provinciale in base a quelle che sono le situazioni maggiormente critiche in merito a strada e ponti. Molti degli impegni economici della Provincia derivano da finanziamenti che giungono dall’esterno. Per questo stiamo cercando di attrarre il maggior numero di investimenti possibili da Regione, Stato ed Unione Europea con l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine nei campi di intervento che sono di competenza della Provincia”.

Il documento – approvato con i voti favorevoli della maggioranza, il voto contrario di Virginia Chiastra e le astensioni di Massimo Cazzini e Federica Di Martino – sarà ora presentato alla prossima Assemblea dei Sindaci, che si terrà il 19 dicembre, per poi tornare nuovamente in Consiglio provinciale per l’approvazione definitiva.

Nel corso della seduta – che si è tenuta in modalità mista, videoconferenza e presenza in sala Savani a Palazzo Giordani – è stato dato il via libera (voto favorevole della maggioranza ed astensione di Cazzini e Chiastra) al riconoscimento di un debito fuori bilancio per coprire le spese impreviste derivanti dagli interventi in somma urgenza che si sono resi necessari lo scorso novembre per garantire la percorribilità delle strade provinciali a seguito del maltempo con allagamenti, in particolare nella Bassa.

L’approvazione degli ultimi due punti all’ordine del giorno, infine, consente alla Provincia di Parma di acquisire gratuitamente da Food Farm Società consortile per azioni un immobile che potrà essere utilizzato per l’ampliamento di Food Farm 4.0 a Fraore e di acquisire un contributo di Barilla, per 300mila euro, che si affianca a somme messe a disposizione da Fondazione Cariparma (2,5 milioni di euro) e fondi della Provincia per i necessari lavori di ampliamento di Food Farm 4.0.

In apertura di seduta la consigliera Di Martino ha letto un messaggio di sostegno alla redazione di Repubblica Parma visto il diffondersi di notizie, nei giorni scorsi, di una possibile chiusura della testata a Parma. Di Martino e il presidente Fadda hanno espresso solidarietà alla redazione di Repubblica Parma auspicando una risoluzione delle problematiche per garantire la pluralità delle voci di informazione del territorio parmense.

(La registrazione integrale del Consiglio Provinciale è disponibile sul canale YouTube della Provincia, nella sezione Live).