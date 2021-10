PSI Parma: “Un grazie a Rosina Trombi”

Il PSI Provinciale ringrazia la Dottoressa Rosina Trombi per l’impegno profuso in campagna elettorale, 146 voti di differenza con la lista vincente confermano la bontà della candidatura ​ e del disegno politico della lista Fare Felino.

Dispiace, invece, leggere le dichiarazioni post voto del candidato ​ Campanini che addossa la responsabilità della propria sconfitta personale ai Socialisti, dimostrando di non aver compreso ​ la situazione pregressa, presente e probabilmente futura della sua cittadina.

Le urne ci raccontano, oggi, che la lista dell’ex Preside in pensione è arrivata terza con forte distacco sia ​ dalla formazione vincente (450 voti) che dalla lista dei “Socialisti” (305 voti). per dirla alla Campanini.

Se qualcuno, quindi, ​ può lamentare di essere stato danneggiato da una terza candidatura, l’evidenza dei fatti esclude naturalmente chi ha riscontrato il minor favore della cittadinanza arrivando al traguardo per ultimo.

Non è accettabile, dunque, che un candidato sconfitto che si ispiri ai valori del centrosinistra addossi la colpa dei propri demeriti a chi ​ invece ha saputo sul campo far valere le proprie proposte, le proprie idee raccogliendo maggior adesioni al progetto presentato ed alla figura del candidato Sindaco proposta.

I Socialisti non hanno mai voluto rompere il centrosinistra a Felino cercando invece di percorrere tutte le strade idonee per arrivare ad individuare un candidato Sindaco veramente unitario, non “scelto” o nominato da pochi capibastone ormai evidentemente avulsi dalla realtà, proponendo invece anche quelle primarie previste dallo statuto del Pd e che nelle grandi città ha dimostrato di funzionare, ma che il PD Felinese ​ non ha preso in considerazione.

Correttamente Rosina Trombi ammette che se si fossero fatte le primarie di coalizione il centrosinistra ​ unito avrebbe vinto, i numeri dicono questo, ma con Rosina Trombi quale candidata unitaria voluta dal Felinesi e non scelta.

​Cristiano Manuele, segretario Provinciale del Psi Parma