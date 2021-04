“Quando a Parma c’era il PCI…”, venerdì il webinar con un occhio al passato e uno al presente

“Quando a Parma c’era il PCI…”: è questo il titolo dell’incontro online su Zoom in programma venerdì 23 aprile alle ore 21 (collegarsi a questo indirizzo: https://zoom.us/j/92839427880?pwd=dXMrRkEvZFZvS2IrdVRxelFyZVVIZz09), una delle ultime serate di coprifuoco con i ristoranti chiusi dibattere sul PCI, con un occhio al passato e uno al presente.

Interverranno:

– Mirco Sassi, segretario della Federazione provinciale del PCI (1976-1983), “1975/1985, l’apogeo e l’inizio del declino”

– Sergio Serventi, militante PCI e dirigente sanità pubblica regionale, “Un ex cattolico del dissenso nel PCI”

– Marcella Saccani, tommasiniana, “Io con un eretico per amore”

– Claudio Rossi, ex sindaco di Fidenza, “La rottura sentimentale all’interno del PCI”

– Antonio Liaci, militante PCI e ultimo segretario DS , “L’altra Italia: il PCI come scuola di formazione alla democrazia”

– Andrea Marsiletti, moderatore, “La forza del PCI in provincia di Parma in numeri: organizzazione, iscritti, voti, Comune per Comune”

– Pietro Previtera, professore di storia e filosofia, militante marxista, “Il PCI visto da un 40enne trotzkista”.

Dopo gli interventi dei relatori si aprirà il dibattito.