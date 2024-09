“Quartieri in festa 2024”: sabato 21 e domenica 22 al San Lazzaro e Lubiana

Prosegue la rassegna “Quartieri in festa 2024”. Prossimo appuntamento sabato 21 e domenica 22 nel quartiere San Lazzaro/Lubiana.

Cena benefica sabato 21 al Centro Giovani Federale di via XXIV Maggio 15, costo 25 euro. Menù: antipasto torta fritta e salumi, gnocchetti verdi al gorgonzola e noci o gnocchetti al pomodoroe e roastbeef con misticanza e parmigiano o colaccia. Intrattenimenti musicali a cura di Musi com. Il ricavato sarà devoluto all’Associazione Raggi di Speranza Odv per un progetto a sostegno delle adozioni a distanza in Kenya. Prenotazioni email: eventi@edicta.net e whtsapp: 379 15 73 241

Programma di domenica 22.

Attività di musica, teatro e danza. Arco di San Lazzaro, dalle 10, dimostrazioni di attività teatrale e animazione del laboratorio teatrale Pecado a cura dell’Aps Diboccainbocca.

Via Emilio Lepido, dalle 12, spettacolo itinerante di cornamuse a cura di Heart of Italy Pipe Band

Arco di San Lazzaro, dalle 15.30, Esibizione di danza country con Wild Angels Country

Via Emilio Lepido n. 3, presso Rocca Cafè, dalle 16 alle 20, Musica con Dj Frambo in consolle

Via Emilio Lepido n. 10, presso Bar Champ Elysees, dalle 16 alle 20, Musica con Dj Antonio Fasiny in consolle.

Via Emilio Lepido n. 31, presso Surfin’ Paradise, dalle 16 alle 20, Rotation dj Set.

Via Newton n. 8, presso Biblioteca Pavese, alle 16, “Rossini per bambini” spettacolo musicale a cura di VerdiOFF con Mago Gigo, Francesca Gabrielli e Isotta Violanti.

Via Emilia Est n. 35, presso Bar Stralvè, alle 16.30, Musica live con piano bar con Michela Tedeschi.

Via Emilia Est n. 95, presso Ai due platani bistrot, alle ore 16:30, Social Salsa e Bachata con Dj Javi Fernan e i ballerini di Ataca Dance.

Presso Estasi Bar, via Emilia n. 125 alle 18, Spettacolo di tango argentino con l’esibizione dei ballerini dell’associazione Mas Que Tango.

Giochi. Via Emilio Lepido n. 11, presso Chiesa di San Lazzaro, dalle ore 9.30, Giochi da tavolo, mini ping pong e freccette a cura di Tuttimondi Aps.

Via Emilia Est n. 103, dalle 10, Apertura spazio giochi gonfiabili e giostrine.

Capolinea del 3 e via Emilio Lepido dalle 10, Apertura spazio giochi in legno di Pianeta Verde

Sport. Via Emilio Lepido n. 10, dalle 10, Dimostrazioni sportive per bambini (gara di rigori, palleggi ed esibizioni) a cura dell’Associazione sportiva Virtus.

Via Emilio Lepido n. 10, alle 10.30 – 15.30 e 17.30, Partenza della camminata metabolica a cura di Chiara Margini dell’Associazione Pantarei.

Laboratori. Via Emilio Lepido n. 29, dalle 8 alle 18, Attività laboratoriali per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Psychelab.

Via Emilio Lepido, presso Capolinea del 3, dalle 10 alle 12, Workshop di cornamusa scozzese a cura di Roberto Arabito.

Via Emilia Est n. 111, dalle 10 alle 19, Laboratorio di attività manuale per bambini, baby dance, palloncini modellabili, truccabimbi, giochi per bambini, lezione di prova dei laboratori di danza e ginnastica: Piedini danzanti 2-3 anni, danza creativa 4-6 anni, danza moderna e ginnastica dai 6 ai 10 anni proposte dalla Cooperativa Sociale Il Grillo Parlante.

Arco di San Lazzaro, dalle 10.30, Laboratori ambientali con Enrico Ottolini a cura di Coop. Ecole

Via Emilio Lepido, Capolinea del 3, dalle 15 alle 17, Workshop di cornamusa scozzese a cura di Roberto Arabito.

Via Catullo n. 12, dalle 10, Polo creativo “Mental pot” con laboratori video e di fotografia digitale a cura di Cabiria Cooperativa Sociale.

Mostre e incontri. Via Emilia Est n. 43, dalle 11, Illustrazione delle funzionalità del nuovo servizio di ambulanza veterinaria a cura di Assistenza Pubblica di Parma.

Via Emilio Lepido n. 11, presso Chiesa di San Lazzaro, dalle 15.30, Stand informativo del Comune di Parma sui Laboratori di quartiere e sul progetto Co.Di.Re di promozione della cittadinanza globale – Agenda 2030.

Mercatini della creatività e del gusto. Via Emilia Est e via Emilio Lepido dalle 9 alle 19.30, Mercatino dell’artigianato artistico con opere di ingegno e creazioni artistiche, prodotti per la casa, abbigliamento e profumi, specialità alimentari dalle regioni italiane.

Capolinea del 3, via Emilio Lepido, dalle 11, torta fritta e salumi a cura del Circolo Arci San Lazzaro.

Via Emilia Est e via Emilio Lepido dalle 11, Street food con arrosticini, porchetta, prodotti tipici locali, dell’Appennino e cucina messicana. Grigliate e tavolate a cura delle attività commerciali della strada

Incontri con il volontariato. Unione Polisportiva Virtus giochi per bambini, Tuttimondi Aps attività informativa e di promozione, Parrocchia di San Lazzaro attività informativa sulle attività parrocchiali, Psychelab attività laboratoriali e divulgative, Soc. Coop. Sociale Il grillo parlante laboratori e attività, Sei Cgil, per informare sulle attività del sindacato, Il Cerchio Azzurro Odv, promozione delle attività, La Coperta di Linus, per la promozione degli scopi associativi, Assistenza Pubblica Parma e Unità Veterinaria Odv, presenza a scopo divulgativo dell’ambulanza veterinaria, Avis Comunale Parma, per sensibilizzare alla donazione e contruibusire all’educazione sanitaria dei cittadini, Comune di Parma, sensibilizzazione sul progetto Co.Di.Re, Controllo di Vicinato Parma Aps, promozione del progetto di sicurezza partecipata “controllo di vicinato”, I Gatti del Parco Ducale, promozione degli scopi associativi e raccolta fondi per i gatti del quartiere, Zampe alla riscossa promozione scopi associativi e raccolta fondi con accessori per animali, Raggi di speranza Odv raccolta fondi tramite vendita ad offerta a favore dei bambini assistiti dalle suore missionarie in Kibiko Kenya della Congregazione Ancelle dell’Immacolata di Parma. E poi ancora Avoprorit per promuovere l’importanza della prevenzione con l’intervento di medici dell’Ospedale di Parma, Circolo Arci San Lazzaro attività ricreativa e ristorazione, Heart of Italy Pipe Band intrattenimento musicale e workshop sulla cornamusa, Cabiria coop. sociale allestimento di prodotti cucito e apertura del polo creativo Mental Pot, Aps Diboccainbocca dimostrazione e laboratori teatrali progetto Pecado, Chiesa Apostolica in Italia distribuzione di materiale informativo. Pantarei Aps attività di promozione del riuso e del riciclo, supporto alle attività fisiche e Coop. Ecole laboratorio ambientale