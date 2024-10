“Quartieri in festa”: è la volta dell’Oltretorrente, sabato e domenica prossimi

Prosegue la rassegna “Quartieri in Festa” che farà tappa domenica 6 ottobre in Oltretorrente. La manifestazione coinvolgerà l’Oltretorrente, anima popolare della città e farà perno sulla centrale via d’Azeglio, su cui si svolgerà la maggior parte del programma.



L’evento sarà anticipato dalla consueta cena di beneficenza, sabato 5 ottobre, che si terrà ad Oltre Lab, il chiosco di innovazione sociale che si trova in piazzale Bertozzi, di proprietà comunale e affidato in gestione dallo scorso marzo a Turbolenta Aps e Consorzio Ossigeno. Sabato sera, a partire dalle 20, si potrà cenare con le pizze a spicchi con varie farciture di Oltre Lab, i tortelli di erbetta di Silvano Romani e le dolci crostate della casa. Il costo è sempre di 25 euro e il ricavato, in questa occasione, sarà devoluto a Caritas Children per sostenere 43 progetti di adozione a distanza.

Il giorno dopo si entra nel vivo.



Domenica 6, a partire dalle 9 aprirà il mercatino lungo via d’Azeglio, punteggiato da tanti spazi gioco, organizzati da Tuttimondi Aps, Il Grillo Parlante, Rifugio di Noè, CIAC e dalla Biblioteca Civica. Dalle 10.30 iniziano gli spettacoli con il sirtaki e le altre danze tradizionali della Comunità Ellenica in piazzale delle Barricate. Alle 11, in piazzale Corridoni, spazio alle band giovanili del Centro Musicale Polivalente L’Accademia, mentre dopo i portici, negli spazi della Coop Girasole, Graziano Mazzoli si esibirà con il suo pianobar e anticiperà la Corale Verdi che è programmata per le 12.



A Villa Ester, sempre alle 12, su terrà la lettura corale dell’intreccio di testi raccolti nel quartiere dal collettivo “Sguardi Incrociati” del Centro Interculturale di Parma. Il progetto, curato da Irene Valota, fa parte anche della programmazione del bando Pace 2024.



Nel pomeriggio via alle danze, con la sfilata in costumi ottocenteschi della Società di Danza che partirà alle 15, poi in piazzale della Barricate seguiranno le danze dal mondo con le comunità straniere di Parma a cura di Caritas Children. Alle 16 appuntamento con il tango di Mas Que Tango e alle 16.30 con lo swing di Parma Lindy Hoppers in piazzale San Giacomo, cui seguirà al Circolo Arci Aquila Longhi l’esibizione della breakdance di Spazio 84.

Finale in musica con il concerto, incluso nel programma bando Pace 2024, di Cumbia Poder, proposto da Cem Lira: il chitarrista colombiano Carlos Forero eseguirà brani della resistenza latinoamericana dal palco di piazzale Corridoni.

Per i più piccoli ci sarà in piazzale Inzani lo spettacolo di burattini “Ho un bufalo in testa” di Progetto G.G. che inizierà alle 16 e fa parte della rassegna “Inzani c’è”, promossa dal Comune di Parma e organizzata da STS Cat Ascom.



Molto ricco anche il programma dei laboratori e delle attività sociali, con Ecole coop sociale che presenterà il suo stand sul compostaggio, mentre a Villa Ester per tutta la mattinata si terrranno le iniziative coordinate da Ester Aps che vanno dallo scambio di vestiti 0-3 anni, agli incontri sul cibo e l’alimentazione. Attivo anche il Liceo Marconi si attiverà in occasione della Festa dell’Oltretorrente: alle 15 sotto i portici di via d’Azeglio, dove sarà allestita la mostra fotografica sul quartiere, vi sarà la prestazione del progetto di Radio Marconi, podcast di quartiere, alle 16,30 le letture sceniche tratte dallo spettacolo teatrale “La forza dell’amore” e alle 18 gli studenti della 3° F leggeranno brani de “I misteri d’Italia”.

Alla Biblioteca Civica alle 17.30 introdotto da Erika Martelli sarà presente Daniele Francesconi, direttore del Festival della Filosofia di Modena, che presenterà il suo esordio narrativo “l’intruso”, un coinvolgente giallo esistenziale tra assurdo e metafore sulla società contemporanea.

Nel corso della giornata vi saranno anche altre due presentazioni con autori, Manuela Catarsi, allo stand della Festa Internazionale della Storia presenterà il volume Parma Capitale Italiana della Cultura, mentre alle 17 allo stand della cooperativa Ecole sarà presentato “Parma non esiste” di Paolo Minelli.



Tra le attività ricreative si segnala la passeggiata interculturale alla scoperta del quartiere, organizzata da Kwa Dunia nell’ambito del progetto Migrantour, che alle 10 partirà dal parco Ducale, mentre nell’arco della giornata Pantarei organizzerà alcune camminate metaboliche e Awtka Parma farà esibizioni dimostrazioni di sollevamento pesi e kung fu.



“La tappa dell’Oltretorrente segue a quelle già realizzate al Pablo, al San Lazzaro Lubiana e al San Leonardo che si sono tenute nelle domeniche precedenti con gran successo di pubblico e una notevole partecipazione da parte delle rete associazionistica locale – spiega l’assessora alla Partecipazione e ai Quartieri del Comune di Parma, Daria Jacopozzi – possiamo quindi affermare che la rassegna Quartieri in Festa sta raggiungendo gli obiettivi che si era prefissata, facendo emergere la dinamicità del volontariato presente nei quartieri. Il Quartiere Oltretorrente, già dal programma, mostra la sua forte identità, sapendo coinvolgere le attività commerciali, quelle ricreative, come il Circolo Aquila Longhi e quelle sociali come Villa Ester”.