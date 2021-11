Quattro chiacchiere in cortile con Alberto Padovani

Per la rassegna “Quattro chiacchiere in cortile”, organizzata dalla Compagnia Teatrale Il Gabbiano, alla seconda edizione, Alberto Padovani è invitato dalla Direttrice artistica Silvia Pigovici, per raccontare la sua musica e la sua poesia.

Con lui due ospiti speciali, componenti del collettivo ManìnBlù: Enrico Fava al pianoforte; Emilio Vicari alle chitarre.

Prima parte: intervista e dialogo tra gli invitati (vedi locandina)

Seconda parte: concerto di ManìnBlù in acustico.

Ingresso con Green Pass (biglietto 10 euro).