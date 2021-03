Rainieri e Occhi (Lega): “La regione trovi i finanziamenti necessari per riparare il ponte sull’Enza a Palanzano”

“La Regione Emilia-Romagna dovrà ricercare i fondi necessari a mettere in sicurezza il ponte sull’Enza di Montedello tra i comuni di Ventasso (RE) e Palanzano (PR)”. È quanto hanno annunciato i Consiglieri regionali del Gruppo Lega Emilia-Romagna, il Vicepresidente dell’Assemblea legislativa Fabio Rainieri ed Emiliano Occhi, dopo che è stata approvata all’unanimità in commissione assembleare territorio ambiente e mobilità, una risoluzione con primo firmatario l’altro Consigliere leghista Gabriele Delmonte, che impegna la Giunta regionale a ricercare, tra i fondi di sviluppo e coesione per la montagna, le risorse per riparare tale ponte.

“Si tratta di un ponte importante in quanto collega le due province in Appennino su una strada che è alternativa rispetto a quella che porta al Passo del Lagastrello – hanno aggiunto i leghisti – Come capita a tante infrastrutture della montagna trascurata da tanti anni dalle amministrazioni di sinistra, si trova in grave stato di abbandono con balaustre arrugginite o mancanti e l’asfalto eroso così tanto in alcuni punti che si vede l’acqua del torrente. I due comuni comproprietari, oltre a limitarvi il traffico ai soli veicoli leggeri e a disporlo a senso alternato, non possono fare, perché non hanno abbastanza fondi per poterlo mettere in sicurezza. Così è fondamentale che intervenga la Regione ad aiutarli. E speriamo che faccia presto”.