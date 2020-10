Rapina all’Esselunga, arrestato pregiudicato

Nella giornata di ieri, alle 16 circa, due volanti presso l’esercizio commerciale “Esselunga Ovest” per la segnalazione di una persona sorpresa a rubare merce che stava aggredendo l’addetto alla sorveglianza. Mentre i 2 equipaggi raggiungevano il luogo indicato, la S.O. rimaneva in contatto telefonico con il richiedente il quale riferiva di essere stato malmenato dal soggetto.

Il reo, dopo aver abbandonato all’ingresso/uscita dell’esercizio commerciale il proprio zaino contenente la merce rubata, era fuggito percorrendo il parcheggio scoperto fino a raggiungere via Cremonese e l’addetto alla sorveglianza con il direttore ed il suo vice, si erano messi ad inseguirlo.

Grazie alle precise descrizioni fornite dalle vittime il soggetto veniva rintracciato dagli Agenti delle volanti trafelato e trasandato, perfettamente corrispondente alle descrizioni riferite dalla S.O., che, alla vista degli equipaggi, tentava la fuga.

L’uomo, nonostante gli operanti gli intimassero di fermarsi, tentava di colpirli con alcuni pugni al volto, senza tuttavia riuscirvi, in quanto giungeva anche il personale della seconda volante, grazie al quale il soggetto veniva completamente bloccato .

L’uomo, un cubano classe 86’, gravato da numerosi precedenti, è stato arrestato per il reato di rapina impropria, reo di aver rubato bottiglie di super alcolici per il valore di 56 euro, ed una volta fermato dall’addetto alla sicurezza, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, ha agito violenza nei suoi confronti. Denunciato altresì per resistenza a pubblico ufficiale, essendosi scagliato in pù occasioni contro gli operanti durante la fase di fermo.

Su disposizione del P.M. il soggetto è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura, ed oggi d’innanzi al Tribunale di Parma vi è stata la convalida dell’arresto con l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

Questura di Parma