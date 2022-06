Rapina un passante in viale Toscanini e poi aggredisce i poliziotti: arrestato un 19enne

Nella tarda serata di sabato sera, nell’ambito dei dedicati servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro storico, predisposti dal Questore della Provincia di Parma Dott. Massimo Macera, una pattuglia della Questura ed un equipaggio della Squadra Mobile hanno tratto in arresto un giovane afgano 19 enne per il reato di tentata rapina impropria.

La pattuglia nel transitare in Viale Arturo Toscanini, notava due ragazzi al centro della strada che si spintonavano reciprocamente. Nella circostanza uno dei due uomini attirava l’attenzione dei poliziotti, riferendo di essere stato aggredito dall’altro soggetto presente in strada insieme a lui, e che al momento cercava di scappare velocemente per eludere i controlli.

Il soggetto, veniva bloccato insieme ad una pattuglia della Squadra Mobile, giunta tempestivamente sul posto.

I poliziotti procedevano all’identificazione e al controllo dei due giovani, allo scopo di ricostruire e chiarire lo svolgimento dei fatti accaduti.

Il soggetto intento a fuggire veniva identificato per un cittadino afgano 19 enne domiciliato a Parma, mentre il richiedente veniva identificato per un parmigiano 27enne. Sul posto era presente anche la compagna del 27enne una ragazza italiana di 22 anni.

Allo scopo di ricostruire i fatti, il 27enne che appariva molto scosso e con evidenti escoriazioni sulle braccia, riferiva di essere stato vittima insieme alla sua compagna di un tentativo di rapina da parte di tre soggetti di cui uno era proprio il ragazzo presente sul posto.

Date le circostanze e quanto riferito dalle vittime nell’immediatezza, per meglio chiarire quanto accaduto tutti i presenti venivano condotti presso la locale Questura. A questo punto il 19enne opponeva resistenza, scalciando contro tutti i poliziotti presenti e minacciando di morte gli stessi.

Giunti in Questura, la vittima in sede di denuncia riferiva di essere staro avvicinato, da tre ragazzi mentre era seduto su una panchina di Via Toscanini in compagnia della propria fidanzata. Questi con la scusa di chiedere una sigaretta, cominciavano a fare delle avances alla propria fidanzata. Al suo diniego di offrire loro la sigaretta e nel tentativo di andar via allo scopo di evitare situazioni spiacevoli, uno dei tre ragazzi gli strappava gli occhiali da vista lanciandoli a terra e, mentre la vittima cercava di recuperarli, uno degli altri due gli sferrava un pugno in pieno volto. Contemporaneamente, il terzo aggressore (poi identificato per il 19enne tratto in arresto) gli strappava dalle mani il cellulare e gli sferrava un calcio facendolo cadere a terra per guadagnarsi la fuga. La vittima ricorreva il proprio aggressore raggiungendolo allo scopo di recuperare il proprio cellulare, che gli veniva scagliato addosso dal fuggitivo. Il rapinatore veniva, dunque, fermato dalle pattuglie li presenti, allertate dalla vittima.

Alla luce di tutte le risultanze investigative condotte, e visti gli evidenti indizi di colpevolezza emersi, il giovane afgano veniva tratto in arresto per il reato di tentata rapina e denunciato in stato di libertà per il reato di resistenza a PU. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che l’uomo venisse collocato gli arresti domiciliari, preso il proprio domicilio in attesa del giudizio di convalida.

Questura di Parma