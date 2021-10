Rappresentiamo la nostra scuola: vince il Liceo scientifico-musicale-sportivo “A. Bertolucci”

Vince la terza edizione di RapprentiAmo la nostra scuola, il concorso rivolto ai rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto Scuole Secondarie di II grado della provincia di Parma e ai Rappresentanti degli Studenti presso la Consulta Provinciale degli Studenti, il Liceo scientifico-sportivo-musicale “A. Bertolucci”.

Secondo posto per il Liceo scientifico “G. Ulivi”, terzo per il Liceo l’artistico “P. Toschi” e quarto per l’istituto “Paciolo-D’Annunzio” di Fidenza.

Questa mattina, nella Sala del Consiglio Comunale, la cerimonia di premiazione alla presenza dei Rappresentanti d’Istituto, dei Dirigenti Scolastici, di Nicoletta Paci, Assessora alla Partecipazione e ai Diritti dei Cittadini, di Leonardo Spadi, Consigliere Incaricato alla Partecipazione Giovanile del Comune di Parma, di Mauro Pinardi, Responsabile Programmazione Rete Scolastica Provincia di Parma, di Laura Schianchi, Ufficio Scolastico Territoriale e di Carmelo Iannello, Presidente della Consulta Provinciale degli Studenti.

Il concorso “RappresentiAmo la nostra scuola” è promosso dall’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Parma ed è rivolto ai Rappresentanti degli studenti con l’obiettivo di far emergere le loro capacità e premiare il lavoro svolto come giovani cittadini attivi.

A questa nuova edizione hanno partecipato il Liceo srtistico “Paolo Toschi”, il Liceo scientifico-sportivo-musicale “A. Bertolucci”, il Liceo Scientifico “G. Ulivi” e l’Istituto “Paciolo-D’Annunzio” di Fidenza.

L’intento del concorso è quello promuovere la collaborazione tra studenti e Enti del territorio come Associazioni, Fondazioni e Istituzioni, attraverso la progettazione e realizzazione di eventi, iniziative e progetti creati e sviluppati dai rappresentanti degli studenti.

Attraverso la partecipazione si vuole dare l’opportunità agli studenti di acquisire competenze formali e informali che potranno essere utili per il loro futuro, in modo che possano vedere riconosciuto e premiato il lavoro svolto durante il loro mandato.

La cerimonia premia lo stimolo alla partecipazione attuato dai Rappresentanti nei rispettivi Istituti Scolastici e rientra nel programma delle iniziative di “I like Parma – Un patrimonio da vivere”.

I premi sono messi a disposizione da ALLWAYS, il sistema di car sharing a flusso libero della città di Parma, Infomobility, Assessorato alla Cultura del Comune di Parma e Comitato per Parma 2020.

I ragazzi sono stati premiati anche da Michele Ziveri, Amministratore Unico di Infomobility e da Mauro Rizza, Responsabile della segreteria organizzativa del Comitato per Parma 2020.

Ecco i premiati

▪ 1° classificato:

Liceo Scientifico-Musicale-Sportivo “A. Bertolucci”

Rappresentanti: Barbieri Gaia – Zoe Coccoi – Simone Saccani – Adele Spina

Accompagnati da: Aluisi Tosolini, Dirigente Scolastico.

Premio: abbonamenti al servizio di car sharing free floating Allways

Messo a disposizione da: Infomobility

▪ 2° classificato:

Liceo Scientifico “G. Ulivi”

Rappresentanti: Pietro Brunazzi – Mattia Dall’Aglio – Pietro Stocchi

Accompagnati da: Giovanni Brunazzi, Dirigente Scolastico.

Premio: catalogo e ingresso omaggio per la mostra “Opera: il palcoscenico della società”

Messi a disposizione da: Settore Cultura e Giovani del Comune di Parma

▪ 3° classificato:

Liceo Artistico Toschi

Rappresentanti: Dan Comerci – Alex Ferrari – Celia Lachnou Mouguè – Giada Lucchini

Accompagnati da: Prof.ssa Patrizia Minari

Premio: abbonamento annuali per il bike sharing

Messo a disposizione da: Infomobility SPA

▪ 4° classificato:

IISS Paciolo-D’Annunzio

Rappresentanti: Mattia Tallone – Federica Cordani

Accompagnati da: Ciro Marconi, Dirigente Scolastico.