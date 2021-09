“Rastelli in Festa”: venerdì 17 un momento di aggregazione in San Leonardo

Parma Sostenibile, in collaborazione con altre associazioni e enti, tra i quali il Comune di Parma e l’Università, organizza, venerdì 17 settembre, dalle 17 alle 21, “Rastelli in Festa”, una festa di quartiere, in piazza Rastelli, nell’ambito del bando Volontariamente 2021.

L’evento ha l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e festa all’interno del quartiere San Leonardo al fine di ravvivare una zona periferica che presenta alcune criticità infrastrutturali e sociali, ma con grandi potenzialità di rigenerazione urbana e aggregazione sociale, come nel caso della piazza dove si svolgerà la festa.

Il momento sarà inoltre un’opportunità per promuovere e mettere in rete le realtà di Parma che operano nel settore dell’economia solidale, dell’agricoltura locale e sostenibile, della costituzione del Biodistretto di Parma e i comitati di Quartiere che da anni operano sul territorio.

L’evento si svolgerà nell’ambito della giornata mercatale del progetto MercaTiAmo e sarà arricchita da: una serie di interventi da parte di keynote speakers sulle tematiche menzionate; un concerto musicale dal vivo; l’offerta di una degustazione di prodotti locali e biologici provenienti dal progetto MercaTiAmo; un’esposizione a cura delle associazioni coinvolte; l’offerta di laboratori per bambini e famiglie dedicati alle tematiche del consumo critico e dell’agricoltura sostenibile.

Lo spettacolo musicale, “Attacchi di … Swing”, prevedrà un duo `jazzigano´ di elementi ritmico-armonici jazz e Valse francese, arricchito da impensabili strumenti a sorpresa e una loop station che sintetizzi e amplifichi il divertimento di una creazione musicale estemporanea dai toni autoironici.