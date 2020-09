Referendum: le sezioni elettorali delle scuole “Anna Frank” e “Albertina Sanvitale” trasferite presso altri plessi scolastici

La scuola “Anna Frank”, già dichiarata inagibile in occasione delle scorse consultazioni elettorali, è tuttora oggetto di opere di ristrutturazione; pertanto se ne rende impossibile l’utilizzo anche in occasione del referendum di domenica 20 e lunedì 21 settembre.

In occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, le sezioni elettorali sono state spostate presso le seguenti scuole:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERRARI

SCUOLA PRIMARIA RACAGNI

SCUOLA PRIMARIA PADRE LINO MAUPAS – VICOFERTILE

SCUOLA PRIMARIA DI FOGNANO

Il numero della sezione elettorale resterà il medesimo indicato sulla tessera elettorale, e ne varierà solo la collocazione. Per esercitare il diritto di voto, l’elettore dovrà quindi presentarsi presso la nuova sede del proprio seggio, utilizzando la tessera elettorale già in suo possesso.

Le sezioni interessate sono riassunte nel seguente prospetto, con l’indicazione della nuova ubicazione dei plessi:

SEZ. COLLOCAZIONE PRECEDENTE COLLOCAZIONE PER

REFERENDUM COSTITUZIONALE 2020 71 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERRARI

VIA SPERANZA, 9 72 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERRARI

VIA SPERANZA, 9 73 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA PRIMARIA RACAGNI

VIA BOCCHI, 33A 74 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA PRIMARIA PADRE LINO MAUPAS

VIA BELLETTI 1° – VICOFERTILE 76 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA PRIMARIA DI FOGNANO

VIA DIVISIONE AQUI, 1A 77 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA PRIMARIA DI FOGNANO

VIA DIVISIONE AQUI, 1A 83 SCUOLA ANNA FRANK SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERRARI

VIA SPERANZA, 9

Anche la scuola “Albertina Sanvitale”, in via Corso Corsi 19/A, sede del Liceo delle Scienze Umane, è stata dichiarata inagibile, in quanto oggetto di opere di ristrutturazione; pertanto se ne rende impossibile l’utilizzo come sede di seggio in occasione del referendum.

In occasione del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, le sezioni elettorali 7, 8, 9, 10, 11, 197 sono state spostate nella seguente scuola:

SCUOLA EX EUROPEA VIA SAFFI 8/A

Il numero della sezione elettorale resterà il medesimo indicato sulla tessera elettorale, varierà solo la collocazione. Per esercitare il diritto di voto, l’elettore dovrà quindi presentarsi nella nuova sede – ex Scuola Europea di via Saffi, al civico 8/A – e votare nel proprio seggio, utilizzando la tessera elettorale già in suo possesso.