Regionali, Emilia-Romagna Futura organizza un incontro con Riccardo Magi, Enzo Maraio e Marco Lombardo

In vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17-18 novembre, la lista “Riformisti – Emilia-Romagna Futura – De Pascale Presidente” invita tutti i cittadini a un incontro pubblico per conoscere i candidati e discutere le idee e i progetti per il futuro della regione.

L’evento si terrà a Parma oggi alle 17.30 al secondo piano del Cubo di via La Spezia, 90, 17.30.

Saranno presenti ospiti d’eccezione e figure di rilievo dell’area Riformista: il segretario nazionale di +Europa Riccardo Magi, il segretario nazionale del Psi Enzo Maraio e il coordinatore regionale di Azione Marco Lombardo.

Durante l’incontro, verranno presentati i candidati consiglieri del movimento per la circoscrizione di Parma, tra Stefano Mori, Simona Bianchi, Massimo Pinardi e Reyes Anna Lisa.

L’evento rappresenta un’importante occasione per confrontarsi direttamente con i candidati, approfondire le loro proposte e comprendere il programma di Emilia-Romagna Futura per costruire una regione innovativa, inclusiva e sostenibile. L’obiettivo è promuovere una politica basata su trasparenza, responsabilità e sviluppo sostenibile ed inclusivo a beneficio di tutti i cittadini emiliano-romagnoli.