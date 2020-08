Registrata anche la 7° puntata dello Street Talk di Andrea Villani in onda su 18 emittenti

Anche la settima puntata della XIII stagione de Lo Street Talk di Andrea Villani, un’estate a Salsomaggiore è stata registrata nel corso di una bellissima giornata innanzi a un folto, anche accuratamente distanziato, pubblico.

Ora, dopo essere siglata, graficata e montata da Cinemania Studios, andrà in onda in tutta Italia, come ogni settimana, su ben 18 emittenti. Un Carlo Lucarelli particolarmente in forma ha raccontato del suo nuovo imperdibile romanzo “L’ inverno più nero” (Einaudi), e di altro ancora, affiancato dalle splendide Francesca Strozzi, giornalista televisiva, e Federica Corradini, docente in materie letterarie, che hanno parlato di cronaca nera e letteratura gialla.

Il “Sipario d’autore” è stato riservato a Marco Caronna che ha illustrato la nuova stagione del Teatro Nuovo e altri progetti. Le musiche sono state eseguite dagli EMOTU, una band composta da ottimi musicisti che ha interpretato, tra gli altri brani, anche “Ancora arriva un amore” su testo dello stesso Andrea Villani.