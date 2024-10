Rete di solidarietà per l’emergenza: uomini e mezzi dalla bonifica di Piacenza, Pianura di Ferrara, Adige Po, Toscana Nord

Aiuto operativo di personale e mezzi sono arrivati dai Consorzi di bonifica di Piacenza, Pianura di Ferrara, Adige Po, Toscana Nord, oltre che dall’associazione di volontari Misericordie per il supporto alle squadre dell’ente consortile impegnate nella Bassa.

Come accaduto in occasione dell’evento alluvionale nel maggio 2023 in Romagna, i Consorzi di bonifica mostrano una vicendevole solidarietà operativa nei momenti di maggiore crisi.

Proprio in queste ore, a seguito dei fenomeni che si sono abbattuti sulla nostra provincia e vista la continua pioggia battente che penalizza ulteriormente lo scolo idraulico dell’acqua già invasata nei comuni della Bassa il Consorzio della Bonifica Parmense sta beneficiando del supporto tecnico e logistico in loco laddove permangono i casi più critici.

Martedì è giunta una squadra di 12 unità dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con 4 pompe idrovore che sono state installate sul canale “San Genesio”, a San Secondo Parmense.

Nella mattinata di mercoledì dal Consorzio di Bonifica Adige Po sono pervenute 2 pompe idrovore mobili per il deflusso delle acque e l’aiuto operativo di 4 unità del personale, destinate a dar manforte allo staff consortile sul canale “Banzole e bonifiche equadre”, nell’area dell’impianto di Cantonale, a Busseto.

Ma non è tutto: anche il Consorzio 1 Toscana Nord ha inviato una squadra di tecnici e una pompa mobile al personale della Bonifica Parmense impegnato sullo scolo “Ciabattini” (Busseto), pompa che è stata montata con l’aiuto di una squadra arrivata direttamente dal Consorzio di Bonifica di Piacenza.

Infine un gruppo di 10 volontari dell’associazione toscana Misericordie ha portato il proprio contributo con alcune pompe idrovore per la gestione dell’emergenza per il territorio di Sorbolo Mezzani, nell’area tra Enzano e Coenzo.