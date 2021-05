Rete Parma Dimensione Umana: “Sabato 15 maggio in piazza per liberare la nostra aria dalle polveri sottili”

Lunedì 26 aprile 2021 la Rete Parma A Dimensione Umana ha consegnato al Presidente del Consiglio Comunale le 37.314 firme raccolte dalla Petizione SALVIAMO L’ARIA DI PARMA. Di comune accordo abbiamo stabilito che entro il 15 maggio, l’Amministrazione ci avrebbe dato risposte chiare riguardo alle 6 richieste.

Il numero delle firme continua a crescere così come il sostegno politico e culturale da parte di tutta la città. Non c’è più tempo per riflettere, dobbiamo agire subito prendendo esempio dai modelli più virtuosi di tutta Europa.

In Pianura Padana ne parliamo da tanto tempo, i giornali lanciano saltuariamente titoli drammatici, ma quello dell’inquinamento è un dramma che non fa più notizia.

Abbiamo deciso di aspettare le risposte del Comune per due sabati di fila: sabato 8 maggio e sabato 15 maggio alle 17 in Piazza Garibaldi nella speranza che la nostra Petizione e la nostra Campagna di sensibilizzazione vengano accolte positivamente come segnale di cura della salute dei cittadini, di rispetto della qualità della vita e della sicurezza, di responsabilità verso i nostri figli e nipoti.

In tali occasioni consegneremo le firme che nel frattempo si sono aggiunte per sottoscrivere la Petizione e le sue richieste per salvare l’aria di Parma.

PETIZIONE lanciata il 7 marzo 2021

Da Parma Dimensione Umana (rete di 64 associazioni e realtà del territorio)

In particolare chiediamo di:

Redigere o pubblicizzare (se esistono già) obiettivi al 2025 e al 2030finalizzati alla riduzione dell’inquinamento dell’aria, con resoconti di valutazione ogni 6 mesi. Proporre agli istituti scolastici di organizzare percorsi formativi sul tema della qualità aria. Ogni giorno rendere note sulla Home Page e sui canali social gestiti dal Comune di Parma le rilevazioni delle centraline Arpae sulla qualità dell’ariadella città. Ogni meseinformare la cittadinanza sui risultati ottenuti e le azionifinalizzate alla riduzione delle polveri sottili (nuovi alberi, costruzione piste ciclabili, edifici efficienti, ecc.), quantificando la riduzione presunta di inquinanti nell’aria, fornendo un rigoroso resoconto dei livelli di inquinamento derivante dalle principali fonti (trasporti, industrie, riscaldamento, aeroporto, inceneritore, allevamenti ed aziende agricole). Ogni anno promuovere la “festa dell’aria”(spunti per il titolo: “ARIAdiFESTA” / “ARIAinFESTA”), una giornata dedicata a questo primario bene comune; agli approfondimenti e allo scambio di esperienze; ai nuovi progetti, a quelli in formazione e in atto, con le valutazioni del bilancio annuale circa gli obiettivi al 2025 e al 2030 previsti. Affiggere uno o più striscioni in città(sul modello di quello già approvato per Giulio Regeni) per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi dell’inquinamento dell’aria.

Per raggiungere l’obiettivo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti, scriveteci a: parmadimensioneumana@gmail.com

Parma Dimensione Umana è formata dalle seguenti realtà:

Manifattura Urbana, WWF Parma, ADA Associazione Donne Ambientaliste, Legambiente Parma, Art Lab, Fridays for future Parma, Mamma Trovalavoro, Fruttorti Parma, No Cargo Parma, Slow Food Parma, Respiro Libero, Tuttimondi, Parma Sostenibile, Manifesto per San Leonardo, Eureka. Arte Cultura e Animazione, Pianeta Verde, FIAB Parma, Cortex Bistrot, McLuc Culture, Le Petit Vélo_educazione su due ruote, La Sajetta , Ciac Onlus, Casa della Pace Wonderful World, Bibliomondo famiglie volontarie, A.P.S. ParmaKids, Libri con le ruote La biblioteca viaggiante di Parma, Made in Art, Mercatiamo, Cielo Buio, Stop Elettrosmog Parma, Isde Parma associazione medici per l’ambiente, Amici del Parco e del Casino dei Boschi, Associazione Post, Cultural-mente aps, L’ABC, Movimento per la Decrescita Felice Parma, IBO Italia, CEA Centro Etica Ambientale, DES Distretto Economia Solidale Parma, Io mangio locale, Banca Etica, Casa delle Donne Parma, Wendy Film., Kinoki Associazione Culturale, CNGEI Parma, Centro Studi Movimenti Parma, Eco Sol Gea, Associazione AltroGiro Libreria Piccoli Labirinti, Cigno Verde Cooperativa Sociale, Distretto A, Teatro Migrante Parma, Arte Migrante Parma, Istituto Comprensivo Micheli, I monnezzari di Parma, Associazione Artetipi, Comitato Tardini Sostenibile, Aria di Parma, Comitato Genitori No Cargo, Centraline dal Basso, Federconsumatori Provincia di Parma – APS, Movimento dei Focolari Comunità di Parma, Comitato di quartiere Mordacci.

