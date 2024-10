Riapre il centro prelievi: dal lunedì al sabato nuovi accessi per gli utenti dell’Ospedale Maggiore

Da lunedì 21 ottobre gli esami del sangue si potranno fare al Centro prelievi dell’Ospedale Maggiore, collocato nella Cittadella dell’accoglienza (pad. 23 ex Poliambulatori).

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11.30 e al sabato dalle 7.30 alle 11 il Centro metterà a disposizione dell’utenza tre ambulatori nei giorni feriali e uno al sabato mattina per i prelievi del sangue.

Si potranno presentare solo coloro che hanno effettuato la prenotazione tramite Cup (non è previsto accesso diretto). L’apertura del Centro prelievi consente di aumentare l’offerta sul territorio nell’ottica di ridurre le liste d’attesa e di favorire l’accesso degli utenti che abitano nella zona vicina al Maggiore.

Per consentire l’apertura dei locali dedicati ai prelievi, gli ambulatori per il Trattamento intensivo del diabete e delle sue complicanze, che lì erano collocati, sono trasferiti a far data dal 18 ottobre nel padiglione a fianco (pad. 22 – ex Odontoiatria).