“Ridere è già una cura”: evento teatrale di cabaret benefico a Fidenza

“Ridere è già una cura” vuole essere un evento teatrale di cabaret con personaggi di prima grandezza improntato sulla ripartenza del teatro comico – cabarettistico.

Si terrà Domenica 7 Novembre alle ore 17 al Teatro Magnani di Fidenza. L’evento di beneficenza è organizzato da Fidenza For Children ODV.

Sul palco si esibiranno : Max Pisu, Andrea De Marco, Margherita Antonelli e Francesco Damiano che non sono solamente dei “ comici”; sono attori con alle spalle anni di recitazione teatrale che li hanno portati a calcare i palcoscenici e gli studi televisivi più noti. In questa occasione, cioè in un momento nel quale la finalità è di solidarietà e beneficenza, lo spettacolo si arricchirà di un valore aggiunto, quello di essere tra amici riuniti insieme in teatro per una grande causa: la costruzione di una maternità per un’ospedale per donne che in nessun altro modo potrebbe accedere ad una cura.

Presentatori d’eccezione saranno la testimonial ufficiale di Fidenza For Children Debora Villa, reduce dal grande successo proprio di questi giorni al Teatro Manzoni di Milano e lo Chef televisivo Daniele Persegani che aggiungeranno quel tocco di simpatia ed imprevedibilità in modo di rendere lo spettacolo più divertente ed ironico.

Informazioni e prenotazione posti si possono ottenere rivolgendosi al negozio Disc Jokey 70 via Gramsci 24 -Fidenza 0524524309 o al 3405233789 oppure consultando il sito www.fidenzaforchildren.org

