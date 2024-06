Rifacimento fondo stradale nei viali Falcone e Borsellino e interventi vari in zona stazione

Ammontano a 1 milione di euro i fondi stanziati dal Comune di Parma per il rifacimento del fondo stradale dei viali Falcone e Boresellino e per dare seguito a vari interventi nell’area stazione.

I lavori sono in carico a Parma Infrastrutture Spa che ha bandito la gara per la loro assegnazione. Si concretizzeranno nel periodo estivo.

Sui viali Falcone e Viale Borsellino gravita, infatti, tutto il traffico della rete di trasporto pubblico e privato funzionale alla stazione. Si tratta, pertanto, di un asse viabilistico particolarmente importante.

“Gli interventi hanno come obiettivo di mettere in sicurezza la viabilità ovviando alle problematiche connesse alle ingenti sollecitazioni trasmesse dal traffico – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna -. Il traffico intenso ha infatti provocato dissesti, buche, ammaloramenti diffusi a cui verrà posto rimedio. Inoltre in tutta l’area sono presenti diversi sottoservizi e griglie di areazione che hanno bisogno di manutenzione per tutelare la sicurezza del transito veicolare”.

Le attività previste riguardano il rifacimento del fondo stradale dei viali Falcone e Borsellino, di via Alessandria, di via Villa Sant’Angelo e del parcheggio bus. Inoltre è previsto il rifacimento del fondo stradale e dei marciapiedi di via Monte Altissimo. In programma anche la riqualificazione del fondo della pista ciclabile di viale Europa, il risanamento dell’anello in materiale lapideo della rotatoria tra via Villa Sant’Angelo e viale Europa, il ripristino dei tratti ammalorati della pavimentazioni e delle cordolature dei marciapiedi ed il rifacimento di tutta la segnaletica stradale del comparto.

Durante il periodo dei lavori saranno adottate opportune modifiche alla viabilità.