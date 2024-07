Rigenerazione urbana: approvato intervento per riabilitare ingresso sud della città

Il Comune di Parma è in procinto di autorizzare una nuova costruzione rigenerativa presso l’area Ex Gorza Legnami, situata in Via Learco Guerra, in zona Parma Sud. Tale intervento si inserisce nel quadro delle recenti azioni del Comune per la riqualificazione urbanistica ed edilizia della città.

Il progetto, conforme alle disposizioni normative del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) vigente, prevede infatti la demolizione dei fabbricati esistenti e la costruzione di un nuovo edificio destinato ad attività commerciale, con l’obiettivo di rigenerare l’area degradata e valorizzare l’ingresso sud della città, mira inoltre a restituire la funzionalità e l’immagine dell’area, con un progetto architettonico unitario che armonizza la nuova costruzione con l’ambiente circostante nel rispetto della tradizione costruttiva locale. L’edificio ospiterà un esercizio di vendita non alimentare e uno spazio per il commercio all’ingrosso.

L’intervento, sottoposto con esito favorevole alla valutazione della Conferenza dei Servizi, propone la liquidazione monetaria dell’onere corrispondente alla mancata cessione dell’area di parcheggio pubblico commisurato alla consistenza ed al tipo di intervento edilizio. La monetizzazione, possibile secondo i criteri espressamente previsti dal vigente Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), è stata preliminarmente sottoposta a parere motivato da parte del Dirigente del Settore competente e prevede la successiva deliberazione da parte della Giunta Comunale.

E’ in tale contesto che si inserisce la monetizzazione dell’area per parcheggi pubblici correlata all’intervento per una superficie pari a 963,20 mq corrispondente ad un importo di circa 192 mila euro.