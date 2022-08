Rimesse a nuovo alcune piazzole di sosta lungo strade provinciali di Corniglio, Langhirano e per i Cento Laghi

La Provincia di Parma a distanza di oltre 15 anni dalla realizzazione delle piazzole di sosta in zone turistiche, ha appena concluso una serie di interventi di manutenzione straordinaria, che hanno restituito le strutture alla fruizione turistica da parte di escursionisti e ciclisti.



Le piazzole interessate dagli interventi sono:

– piazzola “Valico di Fragno” nel Comune di Langhirano, sulla S.P. n. 61,

– piazzola “Passo del Silara” nel Comune di Corniglio sulla S.P. n. 54,

– piazzola “A” sulla nuova S.P. 116 Cento Laghi,

– piazzola “B” sulla nuova S.P. 116 Cento Laghi.



I lavori hanno riguardato: il ripristino delle staccionate lignee, il consolidamento delle strutture dei gazebo e il rifacimento del manto di copertura, il trattamento impregnante di panche e tavoli di legno, la sistemazione della pavimentazione, la realizzazione di porta mountain-bike e opere di forestazione.



Gli interventi, realizzati dall’impresa Laurini Marco, sotto la direzione lavori dell’arch. Enrico Pisi dell’Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio della Provincia di Parma, hanno comportato una spesa di 25 mila euro.



Apprezzamento per il lavoro svolto che ha già riscosso entusiasmo dagli utenti delle strade interessate, ha espresso il Delegato provinciale al Patrimonio Nicola Cesari: “Si tratta di un’azione capillare di valorizzazione del territorio, in termini di accessibilità e accoglienza: più persone vivono le nostre strade e il territorio più si crea quel meccanismo di sviluppo che può contrastare il progressivo spopolamento delle aree montane” ha affermato Cesari.