Rintracciato e arrestato trentenne che spacciava in zona via Trento e San Leonardo

Gli investigatori della Squadra Mobile di Parma hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione a carico di un cittadino nigeriano trentenne, per l’espiazione di una condanna a sette anni e quattro mesi per reati in materia di spaccio di stupefacenti, commessi negli anni 2018 e 2019 in questo capoluogo.

Il soggetto, noto agli operatori come spacciatore di sostanze stupefacenti, aveva la base della propria attività in via Trento ed in via San Leonardo ove veniva rintracciato durante lo svolgimento di un’attività volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane, riconosciuto come il destinatario del provvedimento restrittivo della libertà personale, una volta fermato ed accompagnato in Questura per gli adempimenti di rito, veniva poi tradotto presso la Casa Circondariale di Parma. Al termine dell’espiazione della condanna, il reo dovrà anche scontare la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio italiano per 5 anni.

Questura di Parma