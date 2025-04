Riparte il corso per diventare volontari della divisione veterinaria della Pubblica di Parma

Il 29 aprile 2025 riparte il corso per diventare volontari della Divisione Veterinaria dell’Assistenza Pubblica di Parma, il servizio dedicato ai cittadini ma soprattutto ai loro amici animali. Le lezioni del corso si terranno, ogni martedì e venerdì, dalle 20.45.

Con l’obiettivo di garantire la tutela e il benessere, non solo dei parmigiani, ma anche quello dei loro animali d’affezione, il servizio prevede l’utilizzo di mezzi appositamente attrezzati e gestito da volontari, veterinari e non, con formazione specifica organizzata proprio presso la sede dell’Assistenza Pubblica, in viale Gorizia, 2/A, Parma.

Sarà anche possibile iscriversi in occasione della prima serata del corso.

“Gli animali domestici – ha dichiarato Maurizio Romanelli, Consigliere dell’Assistenza Pubblica Parma e Responsabile dell’iniziativa – sono ormai parte integrante delle nostre famiglie, piccole o grandi che siano. Con la loro presenza arricchiscono le giornate, ci coinvolgono, ci confortano, e quando stanno male, è inevitabile che ci preoccupiamo per loro.

Purtroppo, ci sono situazioni in cui prendersi cura del proprio amico a quattro zampe o trasportarlo dal veterinario diventa complicato. È proprio in questi momenti che vogliamo esserci.

Questo nuovo corso di formazione nasce per porre attenzione sulla salute dei nostri amici animali, perché – come per le persone –una buona cura è la chiave per una vita lunga, sana e felice accanto a noi. Lo facciamo con una preparazione completa, teorica e pratica, per trasmettere ai proprietari un messaggio chiaro: nei momenti difficili, non sono soli”.

Per diventare volontari e partecipare al corso, occorre iscriversi tramite questo link