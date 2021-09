Ripresa dei corsi serali al Liceo Toschi, il covid non ci fa paura

Da sempre diamo per scontato che il diritto allo studio sia qualcosa di garantito e inviolabile. Non è così. Soprattutto ora in piena epoca Covid.

La ripresa era certa e garantita, fino a poco tempo fa, solo per i maturandi, gli iscritti alle classi quinte, mentre le altre classi pareva fossero in bilico per una serie di problemi di natura politica, economica, e di sicurezza legata alla pandemia da Covid-19. Il Liceo Toschi lo scorso 20 settembre ha avviato il corso serale in arte grafica e in figurativo per i soli iscritti alla quinta.

Dopo continui botta e risposta che hanno coinvolto funzionari scolastici, studenti, provveditorati, regione e sindacati degli insegnanti, l’Ufficio Scolastico della Emilia Romagna ha stanziato le risorse necessarie per la ripresa di tutte le sezioni serali attivate lo scorso anno (monoennio, terza e quarta). Il Liceo Toschi, come tutte le altre scuole secondarie superiori della regione che erogano corsi serali, pertanto continueranno anche per questo anno scolastico con la consueta attività didattica, visto l’alto numero di iscritti. L’istituzione artistica cittadina potrà ancora accogliere persone che vogliono conseguire il diploma e gli appassionati d’arte.

Il professor Alberto Severgnini vicepreside del liceo artistico Paolo Toschi di Parma sottolinea: “Accogliamo con sollievo la positiva decisione della regione. Sarebbe stato un peccato interrompere un servizio molto gradito a tante persone: studenti lavoratori, adolescenti ripetenti, soggetti che desiderano diplomarsi dopo aver interrotto la frequenza scolastica anni prima, i tanti appassionati di arte di ogni età che spinti dalla curiosità o dalla necessità di socievolezza per alcune sere alla settimana vengono nelle aule del nostro istituto per studiare e cimentarsi in grafica o pittura”.

Il professore Stefano Babini, responsabile dei corsi serali afferma: “Grazie al supporto della Regione, siamo in grado di offrire un servizio scolastico di prim’ordine, scelto anche da residenti di Piacenza e Bologna, che lo scorso anno aveva garantito il diritto allo studio a 70 studenti serali”. Babini prosegue: “Il 04 ottobre riprenderanno le lezioni serali. Si svolgeranno regolarmente dalle 18 alle 23 da lunedì a venerdì. Per gli iscritti al monoennio le lezioni saranno distribuite solo su quattro giorni a settimana e avranno più materie caratterizzanti rispetto agli anni passati quali: disegno geometrico, grafica, plastica, disegno dal vero (due materie dell’indirizzo di grafica e due di quella figurativa). Per facilitarli nella scelta dell’indirizzo di corso a cui saranno sottoposti in terza e prepararsi per tempo all’esame di Stato”.

Il preside del Liceo Toschi, Roberto Pettenati, ricorda che ci si può ancora iscrivere, visto che i termini sono fissati per il 15 ottobre.

