Ritrovata eroina fra i cespugli nel parchetto di via Puzzarini

Nella giornata di ieri, intorno alle 11, personale dell’UPGSP della Questura di Parma nel corso di un controllo di iniziativa ha rinvenuto e sequestrato 8,5 grammi di eroina, nascosta in un cespuglio del parchetto antistante via Alberto Puzzarini.

Nella quotidiana attività di controllo del territorio gli agenti della Questura di Parma si impegnano costantemente nel contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Sono svariati, infatti, i controlli di iniziativa effettuati nei luoghi più colpiti dallo spaccio.

In particolare, ieri mattina gli operatori hanno setacciato di iniziativa via Puzzarini, identificando i soggetti lì presenti e controllando le aiuole in cui i pushers sono soliti nascondere la droga.

Nell’ambito di questi controlli gli agenti hanno rinvenuto, nascosto in un cespuglio, un pacchetto di sigarette marca Marlboro Silver blue, ove erano stati occultati degli involucri di cellophane trasparenti di forma sferica, contenenti una sostanza solida dal colore giallastro.

Debitamente sequestrata, la sostanza è stata consegnata al Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica di Parma che mediante riscontro con reagenti chimici ha effettuato un narco test, scoprendo che la sostanza occultata all’interno del pacco di sigarette era eroina, per un peso complessivo di 8,5 grammi.

