Rizzoli Emanuelli festeggia la “Brand-Ambassador” dell’azienda Giulia Ghiretti

Si tratta dell’ennesimo trionfo della nuotatrice di Parma nota non solo per i successi sportivi, ma anche per il proprio impegno costante nella diffusione di valori e stile di vita, condivisi dall’azienda Rizzoli Emanuelli.

“Siamo entusiasti di poter collaborare con un’atleta come Giulia, Oro Paralimpico ed un esempio per molti giovani. Giulia incarna perfettamente ciò in cui fermamente crede la nostra azienda, come l’eccellenza, l’impegno, la dedizione, senza dimenticare l’importanza della famiglia e il rispetto per l’acqua. Da parte di tutti noi di Rizzoli Emanuelli, le più sentite congratulazioni per questo traguardo raggiunto con sacrificio e tanta passione. E’ un’altra conferma del suo talento unico e della sua determinazione.” Federica Siri – Marketing e Trade Marketing Manager di Rizzoli Emanuelli

La Partnership tra l’azienda e l’atleta – accumunate anche dalla città natale – prevede la presenza di Giulia in contenuti social ed eventi in presenza, parte integrante del nuovo racconto dell’azienda alla scoperta della realtà famigliare e della produzione, il tutto accompagnato dalla voce narrante di Anna Rizzoli – quinta generazione della famiglia.

Nella giornata del 23 settembre uscirà una nuova puntata che vedrà Giulia protagonista: un omaggio alla Campionessa in cui si parlerà di Paralimpiadi ed emozioni.

Rizzoli Emanuelli

Con sede a Parma, è un’azienda storica nel mercato delle conserve ittiche, fondata nel 1906. Elevati standard qualitativi, grande attenzione alla selezione delle materie prime, la pesca sostenibile rispettosa dell’ecosistema marino, l’utilizzo di packaging innovativi sono gli asset distintivi dell’azienda che coniuga nuove tecnologie di produzione con una lavorazione artigianale per mantenere inalterato tutto il gusto fresco del mare e le proprietà nutrizionali dei propri prodotti.

Rizzoli Emanuelli propone un’ampia selezione premium che comprende alici, tonno e sgombro in diverse linee per la famiglia e la ristorazione.

