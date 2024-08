Roccabianca, controlli: una denuncia per guida in stato di ebbrezza e due patenti ritirate

Il Comando Compagnia dei Carabinieri di Fidenza, nel weekend appena trascorso, ha messo in campo un nuovo dispositivo rinforzato di uomini e mezzi provenienti dal territorio della giurisdizione, in particolare a Roccabianca. Le pattuglie impiegate, coadiuvate da personale in abiti civili del Nucleo Operativo e Radiomobile, si sono unite alle altre veicolari che normalmente vengono impiegate nel turno serale

otturno e hanno eseguito posti di controllo sulle strade ritenute strategiche filtrando il traffico in transito.

Il dispositivo ha avuto come finalità anche la prevenzione dei reati di tipo predatorio che, nelle settimane centrali di agosto, con le case vuote a causa delle vacanze, sono tendenzialmente in aumento.

Le verifiche effettuate con l’ausilio dell’etilometro hanno portato alla denuncia in stato di libertà, perché ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, di un 38enne trovato alla guida del veicolo in uso con un tasso alcolemico pari a 0,80 g/l.

I controlli delle zone del centro del paese e nelle campagne di Roccabianca hanno permesso di individuare e bloccare 2 persone alle guida dei rispettivi veicoli, nonostante gli fosse già stato notificato il ritiro della patente di guida, per precedenti infrazione commesse. In entrambi i casi, oltre alla onerosa sanzione contestata, per entrambi i responsabili, è stata inoltrata alla Prefettura di Parma la segnalazione per la revoca del documento di guida, mentre i rispettivi veicoli a loro intestati, sono stati sottoposti confiscati.

Nel corso di tale attività, sono stati anche rilevati due incidenti stradali, con soli danni ai veicoli coinvolti. L’attività preventiva continuerà anche nei giorni seguenti.

Inoltre venivano segnalati, alla locale Prefettura, una decina di giovani quali assuntori di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana per uso personale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma