“Rock in the village 2024, il 30 e 31 agosto la due giorni di musica indipendente a Pellegrino

Sarà il Parco delle Feste di via Roma il palcoscenico del Rock in the Village 2024; giunto alla terza edizione, è l’unico festival su due giorni dedicato alla musica indipendente italiana della provincia di Parma.

Organizzato dal Comune di Pellegrino Parmense in collaborazione con Esplora Aps, il contributo della Regione Emilia-Romagna e sostenuto dalla Pro Loco di Pellegrino, il festival vedrà la partecipazione di alcune delle band emergenti più interessanti della scena musicale italiana, oltre a nomi di rilievo nazionale.

Un weekend all’insegna della musica, del divertimento e della valorizzazione dell’appennino parmense

Il Rock in the Village non è solo un festival musicale ma anche un’occasione per condividere la passione per la musica in un’atmosfera conviviale e rilassata, dove godere dei concerti e approfittare dei punti ristoro e delle aree relax presenti all’interno del parco, rendendo questo weekend un’esperienza completa. Senza dimenticare che durante la giornata è possibile seguire i sentieri alla scoperta di questa bella zona dell’Appennino, seguendo la via Francigena o cercando i luoghi della Resistenza.

Il programma musicale:

Venerdì 30 agosto:

Fantasmi dal Futuro : L’esperta band veneta offre un mix di rock hard e alternative con un tocco moderno, senza disdegnare un utilizzo consapevole e razionale dell’autotune. Sofa Boys : Successori della cult band parmigiana Reflue e come sempre guidati dal cantante, chitarrista e autore Federico Del Santo, i Sofa Boys portano avanti un alt-rock raffinato ed elegante. Vintage Violence : Storica band dell’underground punk e garage rock italiano, con oltre 400 concerti all’attivo, sei album e un “best of…” uscito nel 2022. Pierpaolo Capovilla in “Triste, solitario y final” : in trio con il polistrumentista Nicola Manzan e il batterista Alessandro Vagnoni, Capovilla, prendendo in prestito il titolo del libro di Osvaldo Soriano del 1974, ripercorre tutta la sua carriera iniziata con gli One Dimensional Man, proseguita per Il Teatro degli Orrori, passata per I Cattivi Maestri fino ad arrivare ai più recenti progetti solisti.



Sabato 31 agosto

Mario Riso Band: Dopo aver suonato la batteria nei R.A.F., con Jovanotti, Gianluca Grignani e altri ha fondato il progetto musicale benefico Rezophonic, ha fondato il canale satellitare Rock Tv e ora dirige il canale Rocker Tv. Mario Riso porta con la sua band un concerto carico di energia. Serata speciale “Dall’Appennino al Po” con Me Pek e Barba e Màdrega feat. Flavio Ferri : i Me, Pek e Barba di Roccabianca e Màdrega di Pellegrino recuperano la serata rinviata per maltempo il 2 agosto per unire idealmente e musicalmente i due paesi del parmense, geograficamente distanti ma accomunati dalle avversità di un territorio non facile e che proprio in queste difficoltà hanno trovato il proprio carattere e tratto la propria forza. La formazione dei Màdrega sarà arricchita dalla presenza di Flavio Ferri dei Delta V, produttore e ormai membro stabile della band.



Due gli eventi speciali collegati al festival nella giornata di sabato 31: dal primo pomeriggio, all’auditorium di Pellegrino con ingresso libero, la mostra fotografica di Massimo Rana, che negli anni ‘80 e ‘90 ha immortalato tutti i più grandi artisti italiani e internazionali. Una serie di scatti in bianco e nero di grande suggestione. Prima dell’inizio dei concerti, un incontro con Mario Riso, Flavio Ferri e altri ospiti sullo stato della musica, sia per quanto riguarda la discografia che i concerti.

Apertura porte alle 20:30. L’ingresso al Parco delle Feste è a offerta libera.

Servizio bar e cucina attivo entrambe le sere. In caso di maltempo il festival si terrà alla palestra di Pellegrino.

Info: @RockInTheVillage e @associazioneesplora sui social media; esploraparma.aps@gmail.com