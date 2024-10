Rodolfi Mansueto: comincia da Sial il racconto del nuovo capitolo della sua storia

Prosegue la partecipazione fieristica internazionale di Rodolfi Mansueto. L’azienda parmense del pomodoro approderà a Parigi dal 19 al 23 ottobre in occasione di Sial, il Salone Internazionale dell’Alimentazione, dove sarà presente insieme al Consorzio Parma Alimentare.

L’expo parigino sarà il primo palcoscenico fuori dai confini nazionali, dove Rodolfi Mansueto si presenterà ai buyer e a un pubblico proveniente da ogni parte del mondo con un nuovo system ed una gamma del tutto rinnovata. Si tratta di un’operazione che ha alle spalle mesi di lavoro e che oggi delinea un nuovo percorso per l’azienda, pronta ad emergere con una vision innovativa per risaltarne storia, territorio e tradizione. Il riposizionamento del marchio, volto al consolidamento della brand identity, darà origine a un nuovo slancio strategico tramite il restyling dell’immagine e di tutto il portafoglio prodotti.

La storia aziendale recente ha visto un grande sprint di crescita commerciale, sia in termini di fatturato che in termini di espansione geografica. L’efficace strategia di internazionalizzazione ha permesso all’industria di pomodoro di porre nuove bandierine sui principali mercati target. I prodotti a marchio “Rodolfi” da tempo arrivano sulle tavole dei consumatori esteri grazie alla distribuzione in catene di supermercati quali Walmart, Coles e Iceland.

Oggi, infatti, Rodolfi Mansueto esporta in più di 80 Paesi con un fatturato export che si attesta a 64 milioni di euro e che vede la Germania in testa, seguita da Usa, Francia e Canada. Quest’ultimo, grazie ad una ormai radicata presenza del marchio Rodolfi sugli scaffali dei più importanti retailer del Paese, resta tra i principali mercati Overseas insieme agli Usa, dove invece la presenza dell’azienda è prevalentemente come produttore di private label.

La notevole sorpresa oltreoceano arriva però dall’Australia, dove l’azienda ha riscosso grande successo implementando notevolmente la propria quota di mercato.

“Abbiamo voluto mettere a fattor comune risultati e prospettive future, all’interno di un’operazione che pone al centro del progetto il marchio che porta il nome della famiglia” – afferma Guido Montecchi, Direttore Commerciale Generale di Rodolfi Mansueto -. Un nome che è sinonimo di alta qualità dei prodotti per catene di distribuzione e ristorazione di tutto il mondo, frutto di una storia imprenditoriale di oltre 125 anni che nel tempo, pur incontrando l’innovazione tecnologica, ha continuato ad attuare politiche sostenibili nel rispetto della materia prima, del territorio e dei consumatori.”