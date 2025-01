“Rompere gli argini”: proiezione al Circolo Guatelli di Riccò di Fornovo

Proiezione di ROMPERE GLI ARGINI

GIOVEDI’ 23 GENNAIO ore 20.30

al circolo “ANTONIO GUATELLI” di Riccò

(nella sala civica al piano superiore)

“Rompere gli argini” è un docufilm del Centro Studi Movimenti di Parma che racconta la storia straordinaria di alcuni amministratori, diversi operatori del sociale e studenti universitari che ha posto le basi per la nascita di molte delle cooperative sociali che ancora oggi sono attive in città.

Sono i tentativi – riusciti – di rompere e superare gli steccati di una società chiusa, escludente, giudicante per accogliere e restituire dignità e possibilità a chi non aveva voce in capitolo. Sono le storie de “La Fattoria di Vigheffio”, del “Laboratorio 8 marzo”, dell’Azienda artigiana provinciale, dell’Istituto Montagnana.

Sarà presente la nostra ricercatrice Ilaria La Fata

Iniziativa organizzata da Anpi Fornovo di Taro, Circolo Arci “Ettore Guatelli” e cooperativa Lasse.

L’iniziativa è a ingresso libero e gratuito

Info: centrostudimovimenti@gmail.com