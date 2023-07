Ruba al supermercato poi aggredisce gli addetti e i carabinieri: 49enne arrestato

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno tratto in arresto nella serata di ieri un italiano di 49 anni gravato da molteplici precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio, con l’accusa di rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

In particolare una pattuglia di carabinieri alle ore 20.00 circa, è intervenuta d’urgenza presso un esercizio pubblico poiché il personale di vigilanza aveva fermato un soggetto sorpreso a portare all’esterno merce non pagata.

Sul posto i carabinieri hanno appreso che un addetto alla vigilanza, durante lo svolgimento delle proprie mansioni aveva notato l’uomo uscire dall’area commerciale con un cestino per la spesa pieno di beni, dal corridoio riservato all’uscita senza acquisti, eludendo le casse, per poi darsi alla fuga, venendo fermato dopo un breve inseguimento nell’area parcheggio.

La persona fermata, per evitare ogni tipo di controlli, ha gravemente minacciato sia la persona che lo aveva fermata, che altri dipendenti dell’esercizio sopraggiunti in ausilio, con i quali ha innescato una vera e propria colluttazione nel tentativo di scappare.

All’arrivo dei Carabinieri il 49enne ha insistito con il suo atteggiamento violento e non collaborativo, rifiutandosi di fornire le proprie generalità, riferendo di essere sprovvisto di documenti personali, oltraggiando il personale che aveva chiamato i carabinieri e minacciando i carabinieri stessi intervenuti.

La persona fermata, anche in presenza dei carabinieri ha tentato di scappare, prima di essere portato nell’auto militare, tentando di colpire gli operanti con pugni e gomitate, venendo comunque bloccato ed immobilizzato.

Al termine delle verifiche si accertava che l’italiano aveva tentato di rubare merce del valore di 200 euro, provocando nel tentativo di fuga anche lesioni lievi al personale dell’esercizio commerciale.

Per i fatti commessi il responsabile è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente in attesa del processo con rito direttissimo.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma