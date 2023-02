Ruba generi alimentari in un supermercato: denunciato a Langhirano

Aveva messo nello zaino oltre 50 euro di merce intenzionato a uscire dal supermercato senza pagare. Ma è stato individuato dal personale dell’attività commerciale e denunciato dai Carabinieri della Stazione di Langhirano. Si tratta di un cittadino marocchino residente in Provincia.

L’episodio è avvenuto ieri. La pattuglia della Stazione in servizio perlustrativo è intervenuta, su richiesta del personale di sicurezza, per identificare un uomo che aveva appena tentato di rubare numerose confezioni di generi alimentari. In effetti all’interno dello zaino erano presenti diversi articoli non pagati per un totale di oltre 50 euro e un coltello a serramanico con lama superiore a 7 cm.

Per lui è scattata la denuncia per tentato furto, porto di oggetti atti ad offendere e permesso di soggiorno scaduto di validità. La merce sottratta è stata restituita.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma