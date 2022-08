Ruba su un’auto nel parcheggio del Centro Torri e oppone resistenza ai carabinieri: denunciato

Un 24enne egiziano con diversi precedenti di polizia è stato denunciato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma dopo aver effettuato un furto su un’auto parcheggiata.

I militari, nell’ambito dei controlli volti prevenire e reprimere i reati predatori, mentre transitavano nel parcheggio del centro commerciale “Centro Torri” hanno notato l’uomo girovagare vicino alle autovetture tentando di aprile. Dopo alcuni istanti accortosi della pattuglia ha provato ad allontanarsi dal parcheggio venendo immediatamente fermato.

Nel corso delle verifiche, effettuate sul posto si avvicinava ai militari il proprietario di un’autovettura su cui era stato commesso un furto. Durante la perquisizione al 24enne è stato rinvenuto quanto asportato, poco prima, dal mezzo. Il giovane, condotto in caserma oltre ad essere denunciato per furto è stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere in quanto per impedire ai militari di effettuare la perquisizione opponeva resistenza con l’intento di evitare che venisse trovato un coltello a serramanico nascosto nella biancheria intima.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma